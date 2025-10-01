EH Bildu se consolidaría como primera fuerza en Gipuzkoa, mejorando su resultado en un diputado

EH Bildu se consolidaría como primera fuerza en Gipuzkoa si se celebraran ahora unas elecciones generales, según la última entrega de EITB Focus. Así, la formación soberanista pasaría del 31,3% del voto gipuzcoano al 34,3%, pasando de dos a tres representantes en el Congreso de los Diputados.

El PNV sería segunda fuerza en Gipuzkoa y mantendría los dos representantes actuales. Además, mejoraría levemente su porcentaje de voto, pasando del 22,7% al 23,2%.

La tercera plaza en Gipuzkoa sería para el PSE-EE. Es el Territorio donde mayor desgaste sufrirían los socialistas, ya que pasarían de obtener el 23,4% de los votos al 19,3%. Perderían además un escaño, y se quedarían con un único representante por este territorio.