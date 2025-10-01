EITB FOCUS
EH Bilduk diputatu bat gehiago lortu eta indar nagusia izango litzateke Gipuzkoan

EiTB Focusen azken atalaren arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, EAJk ere emaitza hobetuko luke eta bigarren indarra izango litzateke Gipuzkoan, dituen bi eserlekuei eutsita.

Azken eguneratzea

Hauteskunde orokorrak egingo balira, Gipuzkoan EH Bildu izango litzateke lehen indarra, EITB Focusen azken atalaren arabera. Gauzak horrela, koalizio sobernaistak Gipuzkoako botoen % 31,3tik % 34,3ra pasako litzateke, eta Diputatuen Kongresuan bi ordezkari izatetik hiru izatera igaroko litzateke.

EAJ bigarren indarra izango litzateke Gipuzkoan eta egungo bi ordezkariei eutsiko lieke. Gainera, koska bat hobetuko luke boto-portzentajea, % 22,7tik % 23,2ra pasatuko litzatekeelako.

PSE-EEk eskuratuko luke brontzea. Lurralde horretan jasango lukete sozialistek higadurarik handiena, botoen % 23,4 lortzetik % 19,3 izatera pasatuko bailirateke.

eitb focus eserlekuak Gipuzkoa hauteskunde orokorrak

Gainerako alderdiek ez lukete eserlekurik lortuko Gipuzkoan. PPk okerrera egingo luke, koskatxo bat, 2023an lortutako % 8,7tik % 8,1era.

Azkenik, Voxek ere ez luke eserlekurik lortuko lurralde horretan, baina emaitzak hobetuko lituzke, % 2,1etik % 4,9ra egingo bailuke gora. 

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.

