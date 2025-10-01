Seis de cada diez personas preguntadas por EITB Focus creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aguantará los dos años de legislatura que le restan. Así lo cree el 65,1% de los encuestados, frente al 24,6% que vaticinan que Sánchez no agotará la legislatura. Un 10% no ha querido responder a esta cuestión.

A pesar de esta convicción, casi un 36% de los ciudadanos y ciudadanas opinan que el presidente español debería convocar elecciones, una posición respaldada sobre todo por jóvenes de entre 18 y 35 años (aquí el dato crece hasta el 44,7%). A la misma pregunta, seis de cada diez han contestado que el jefe del Ejecutivo español no debería llamar a a las urnas en estos momentos.