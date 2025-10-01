Pedro Sanchezek legegintzaldi osoa iraungo al du? Hamar biztanletik seik baietz uste dute
EITB Focus inkestan parte hartu dutenen % 65,1ek uste dute Espainiako Gobernuko presidenteak legegintzaldia amaitzeko zaizkion bi urteak agortuko dituela, baina % 35,8ren iritziz, Pedro Sanchezek hauteskundeak deitu beharko lituzke.
EITB Focus inkestan parte hartu duten hamar pertsonatik seik uste dute Pedro Sanchezen Gobernuak legegintzaldia amaitzeko falta zaizkion bi urteak bete egingo dituela. Hori uste dute % 65,1ek, eta % 24,6k, berriz, erantzun dute Sanchezek ez duela legegintzaldia agortuko.
Uste hori gorabehera, herritarren ia % 36k uste dute Espainiako presidenteak hauteskundeak deitu beharko lituzkeela. Jarrera hori batez ere 18 eta 35 urte bitarteko gazteek babesten dute (datua % 44,7raino igotzen da). Galdera horri berari erantzunez, hamarretik seik erantzun dute Espainiako gobernuburuak ez lituzkeela hauteskundeak une honetan deitu behar.
EAJk eta EH Bilduk Sanchezen Gobernuari babesa ematen jarraitu behar duten edo, aldiz, babesa kendu behar dioten galdetuta, inkestak ez du zalantzarrako tarterik uzten: biztanleen % 60k baino gehiagok uste dute Aitor Estebanen alderdiak eta Arnaldo Otegirenak Sanchezi babesa ematen jarraitu behar dutela.
Jeltzaleen kasuan, % 64,1ek diote Espainiako Gobernuari babesa ematen jarraitu behar dutela, eta % 24,1ek, berriz, babesa kentzearen alde egin dute. % 62,8k diote EH Bilduk ere Sanchezi babesa ematen jarraitu behar duela, eta % 24,1ek babesa emateari uzteko eskatu diote.
Alde txikia dagoen arren, EH Bilduren boto-emaileen artean konbentzimendu handiagoa dago alderdiak Pedro Sanchezi babesa ematen jarraitzeko.
Bestalde, euskal herritarren artean, Sanchezen Gobernuaren kudeaketa ez du 5eko nota gainditzen. EITB Focus honetan lortutako batezbesteko puntuazioa 4,6 da.
Hala ere, inkestari erantzun dioten herritarrek argi dute: euskal herritarrentzat aukerarik onena Pedro Sanchezen egungo gobernuak aurrera egitea litzateke. Horrela erantzun dute inkestatuen % 74,9k. Soilik % 9,3k uste dute Alderdi Popularraren gobernua hobea izango litzatekeela.
Puntu horretan, deigarria da EAEko inkestatuen % 77,3k nahiago dutela Moncloan Pedro Sanchezek jarraitzea; Nafarroan, berriz, ehunekoa % 66,7ra jaisten da. Kontrara, Euskadin % 6,9k soilik nahiago dute PPren Gobernua, eta Nuñez Feijooren alde egiten duten nafarren datua % 17,2koa da.
Bestalde, herritarrek ziurtzat jotzen dute Voxek Alderdi Popularraren Exekutiboa babestuko lukeela hauteskunde orokorrak egingo balira. Hori diote inkestatuen % 80,7k ( % 13,4k baino ez dute esan Voxek ez lukeela PP babestuko). % 78,2k diote PPk ez lukeela gehiengoa lortuko bakarrik gobernatu ahal izateko.
Azkenik, euskal herritarrek uste dute, alde handiarekin gainera, PSOEk Alderdi Popularrak baino kudeaketa hobea egin duela, hainbat gaitan.
Fitxa teknikoa
EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.
Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.
Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.
Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
VOXek ez luke ordezkaririk lortuko, ez EAEn ezta Nafarroan ere, baina boto-kopurua ia bikoiztu egingo luke
EiTB Focusen arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, Voxen aldeko boto-asmoak gora egingo luke Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Gipuzkoan, alderdiak botoen % 5 inguru jasoko lituzke, eta Araban eta Nafarroan, berriz, % 7 baino gehiago.
Nafarroak eserlekuen banaketari eutsiko lioke, baina PSNk ia lau puntu egingo luke behera
EiTB Focus inkestaren arabera, Espainiako bozak orain deituko balira, Nafarroako eserleku banaketa ia ez litzateke aldatuko.
EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskunde orokorrak Euskadin, EAJrekin berdinduta
Bi alderdiek, EH Bilduk eta EAJk, emaitzak hobetuko lituzkete hauteskunde orokorrak egingo balira, EITB Focusen atal berrian ikus daitekeenez. Alderdi biek diputatu bat gehiago izango lukete Kongresuan.
EH Bilduk diputatu bat gehiago lortu eta indar nagusia izango litzateke Gipuzkoan
EiTB Focusen azken atalaren arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, EAJk ere emaitza hobetuko luke eta bigarren indarra izango litzateke Gipuzkoan, dituen bi eserlekuei eutsita.
EAJk diputatu bat gehiago lortu eta hauteskunde orokorrak irabaziko lituzke Bizkaian, eta EH Bilduk emaitza hobetuko luke
Jeltzaleek botoen % 26,9 lortuko lituzkete Bizkaian, eta EH Bilduk, berriz, % 24. 2023ko emaitzak hiru puntu hobetuko lituzke Bizkaian koalizioak. PSE-EEk eta PPk ordezkaritzari eutsiko liokete, eta Sumarrek zeukan eserleku bakarra galduko luke.
Arabak 2023ko argazkia errepikatuko luke: PSE-EE lehen indarra, eta EH Bildu, bigarrena
EiTB Focusen atal berriaren arabera, Araban gauzak ez liratekete asko aldatuko hauteskunde orokorrak egingo balira. Horrela, PSE-EEk lehen alderdia izateari eutsiko lioke, eserleku batekin, eta EH Bilduk eta EAJk boto-portzentajea hobetuko lukete.
Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi, gainditu duten alderdi-ordezkari bakarrak
EiTB Focus inkestaren arabera, Diputatuen Kongresuan ordezkaritza duten alderdi politikoetako buruzagietatik bi baino ez daude gainditzeko moduan, eta Aitor Estebanek (EAJ) lortu du notarik onena: 6,8 10etik.
Eusko Jaurlaritzak "baikor" ekingo dio aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioari
Jaurlaritza osatzen duten bi alderdietako —EAJ eta PSE-EE— ordezkariak itxaropentsu agertu diren arren, negoziazioak ez dira errazak izango: Aena sozietate publikoak ez du begi onez ikusten eskualdatzea eta Espainiako Gobernuko Garraio Ministerioak ez du bideragarria ikusten trasnferentzia, gaur gaurkoz.