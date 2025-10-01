EITB FOCUS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pedro Sanchezek legegintzaldi osoa iraungo al du? Hamar biztanletik seik baietz uste dute

EITB Focus inkestan parte hartu dutenen % 65,1ek uste dute Espainiako Gobernuko presidenteak legegintzaldia amaitzeko  zaizkion bi urteak agortuko dituela, baina % 35,8ren iritziz, Pedro Sanchezek hauteskundeak deitu beharko lituzke.

% 65ak baietz uste du

Azken eguneratzea

EITB Focus inkestan parte hartu duten hamar pertsonatik seik uste dute Pedro Sanchezen Gobernuak legegintzaldia amaitzeko falta zaizkion bi urteak bete egingo dituela. Hori uste dute % 65,1ek, eta % 24,6k, berriz, erantzun dute Sanchezek ez duela legegintzaldia agortuko.

Uste hori gorabehera, herritarren ia % 36k uste dute Espainiako presidenteak hauteskundeak deitu beharko lituzkeela. Jarrera hori batez ere 18 eta 35 urte bitarteko gazteek babesten dute (datua % 44,7raino igotzen da). Galdera horri berari erantzunez, hamarretik seik erantzun dute Espainiako gobernuburuak ez lituzkeela hauteskundeak une honetan deitu behar.

10etik 6k uste du ez lituzkeela deitu behar.

EAJk eta EH Bilduk Sanchezen Gobernuari babesa ematen jarraitu behar duten edo, aldiz, babesa kendu behar dioten galdetuta, inkestak ez du zalantzarrako tarterik uzten: biztanleen % 60k baino gehiagok uste dute Aitor Estebanen alderdiak eta Arnaldo Otegirenak Sanchezi babesa ematen jarraitu behar dutela.

Jeltzaleen kasuan, % 64,1ek diote Espainiako Gobernuari babesa ematen jarraitu behar dutela, eta % 24,1ek, berriz, babesa kentzearen alde egin dute. % 62,8k diote EH Bilduk ere Sanchezi babesa ematen jarraitu behar duela, eta % 24,1ek babesa emateari uzteko eskatu diote.

Alde txikia dagoen arren, EH Bilduren boto-emaileen artean konbentzimendu handiagoa dago alderdiak Pedro Sanchezi babesa ematen jarraitzeko.

DLS EITB FOCUS - Jarraitu beharko lukete Sanchez babesten?

Bestalde, euskal herritarren artean, Sanchezen Gobernuaren kudeaketa ez du 5eko nota gainditzen. EITB Focus honetan lortutako batezbesteko puntuazioa 4,6 da. 

Hala ere, inkestari erantzun dioten herritarrek argi dute: euskal herritarrentzat aukerarik onena Pedro Sanchezen egungo gobernuak aurrera egitea litzateke. Horrela erantzun dute inkestatuen % 74,9k. Soilik % 9,3k uste dute Alderdi Popularraren gobernua hobea izango litzatekeela.

EITB FOCUS - Aukera onena EHrentzat

Puntu horretan, deigarria da EAEko inkestatuen % 77,3k nahiago dutela Moncloan Pedro Sanchezek jarraitzea; Nafarroan, berriz, ehunekoa % 66,7ra jaisten da. Kontrara, Euskadin % 6,9k soilik nahiago dute PPren Gobernua, eta Nuñez Feijooren alde egiten duten nafarren datua % 17,2koa da.

Bestalde, herritarrek ziurtzat jotzen dute Voxek Alderdi Popularraren Exekutiboa babestuko lukeela hauteskunde orokorrak egingo balira. Hori diote inkestatuen % 80,7k ( % 13,4k baino ez dute esan Voxek ez lukeela PP babestuko). % 78,2k diote PPk ez lukeela gehiengoa lortuko bakarrik gobernatu ahal izateko.

DLS EITB FOCUS - PPk Voxen babesa behar balu, lortuko luke?

Azkenik, euskal herritarrek uste dute, alde handiarekin gainera, PSOEk Alderdi Popularrak baino kudeaketa hobea egin duela, hainbat gaitan. 

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.

EiTB Focus EAJ EH Bildu PSE EE Psoe Euskadiko Alderdi Popularra Diputatuen Kongresua Pedro Sanchez Alberto Núñez Feijóo Sumar VOX Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu