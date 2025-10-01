EITB FOCUS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PNV ganaría las elecciones generales en Bizkaia, con un diputado más, y EH Bildu mejoraría su resultado

Los jeltzales obtendrían el 26,9% de los votos en Bizkaia, frente al 24,0% que lograría EH Bildu. La formación soberanista mejoraría en Bizkaia en tres puntos su resultado de 2023. PSE-EE y PP mantendrían su representación, y Sumar perdería su único escaño.
EITB FOCUS-Intencion voto Bizkaia Elecciones generales
Euskaraz irakurri: EAJk irabaziko lituzke hauteskunde orokorrak Bizkaian, diputatu bat gehiagorekin, eta EH Bilduk emaitza hobetuko luke

Última actualización

Según la nueva entrega de EITB Focus, el PNV obtendría el 26,9% de los sufragios en Bizkaia si se celebraran ahora unas elecciones generales (el porcentaje de voto de los jeltzales en 2023 fue del 27,1% en este Territorio). Así, el PNV pasaría de tener dos escaños por Bizkaia a ocupar tres asientos.  

Tras el PNV, EH Bildu sería la segunda fuerza en Bizkaia y mantendría sus dos escaños. Es en este territorio donde la formación soberanista obtiene su mayor subida, pasando del 20,8% que anotó en las generales de 2023 al 24% si se celebraran las elecciones en la actualidad.

Los socialistas también mantendrían sus dos escaños por Bizkaia, pero sufrirían una leve caída de tres puntos (del 26% al 23,1%). El PP se mantiene igual y conserva su único escaño por Bizkaia, pero baja sensiblemente en intención de voto (del 11% al 9,4%) en este Territorio.

eitb focus tabla escaños Bizkaia elecciones generales

Sumar pierde su único diputado, el de Bizkaia, y pasa del 11% del voto al 8,2%. Vox no obtendría representación en Bizkaia, pero subiría más de un punto y medio en intención de voto en este territorio (del 2,7% al 4,3%). 

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se podrán consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

EiTB Focus EAJ-PNV EH Bildu PSE EE PP Vasco Sumar VOX Bizkaia Elecciones Congreso Diputados Política

Más noticias sobre política

Cargar más