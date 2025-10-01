El PNV ganaría las elecciones generales en Bizkaia, con un diputado más, y EH Bildu mejoraría su resultado

Según la nueva entrega de EITB Focus, el PNV obtendría el 26,9% de los sufragios en Bizkaia si se celebraran ahora unas elecciones generales (el porcentaje de voto de los jeltzales en 2023 fue del 27,1% en este Territorio). Así, el PNV pasaría de tener dos escaños por Bizkaia a ocupar tres asientos.

Tras el PNV, EH Bildu sería la segunda fuerza en Bizkaia y mantendría sus dos escaños. Es en este territorio donde la formación soberanista obtiene su mayor subida, pasando del 20,8% que anotó en las generales de 2023 al 24% si se celebraran las elecciones en la actualidad.

Los socialistas también mantendrían sus dos escaños por Bizkaia, pero sufrirían una leve caída de tres puntos (del 26% al 23,1%). El PP se mantiene igual y conserva su único escaño por Bizkaia, pero baja sensiblemente en intención de voto (del 11% al 9,4%) en este Territorio.