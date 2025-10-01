EITB FOCUS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk diputatu bat gehiago lortu eta hauteskunde orokorrak irabaziko lituzke Bizkaian, eta EH Bilduk emaitza hobetuko luke

Jeltzaleek botoen % 26,9 lortuko lituzkete Bizkaian, eta EH Bilduk, berriz, % 24. 2023ko emaitzak hiru puntu hobetuko lituzke Bizkaian koalizioak. PSE-EEk eta PPk ordezkaritzari eutsiko liokete, eta Sumarrek zeukan eserleku bakarra galduko luke.

eitb focus Bizkaia boto asmoa

Azken eguneratzea

EITB Focusen atal berriaren arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, EAJk botoen % 26,9 lortuko lituzke Bizkaian (jeltzaleek bozen % 27,1 jaso zituzten 2023an lurralde horretan). Hala, EAJ bi eserleku izatetik hiru izatera pasatuko litzateke Bizkaian.

EAJren atzetik, EH Bildu izango litzateke bigarren indarra Bizkaian, eta egun dauzkan bi eserlekuei eutsiko lieke. Lurralde horretan lortu du EH Bilduk igoerarik handiena, 2023ko hauteskunde orokorretan lortutako % 20,8tik % 24ra igaroko litzateke eta.

Sozialistek ere bi eserlekuei eutsiko liekete Bizkaian, baina hiru puntu behera eginda ( % 26tik % 23,1era). PPk berdin jarraituko luke eta Bizkaian duen eserleku bakarrari eutsiko lioke, baina boto-asmoan beherakada nabarmena izango luke (% 11tik % 9,4ra).

eitb focus - eserlekuak bizkaia hauteskunde orokorrak

Sumarrek diputatu bakarra galduko luke, Bizkaikoa, alegia, eta botoen % 11 izatetik % 8,2 izatera igaroko litzateke. Voxek ez luke ordezkaririk lortuko Bizkaian, baina boto-asmoari dagokionez puntu eta erdi baino gehiago egingo luke gora (% 2,7tik % 4,3ra). 

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.

EiTB Focus EAJ EH Bildu PSE EE Euskadiko Alderdi Popularra Sumar VOX Bizkaia Hauteskundeak Diputatuen Kongresua Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu