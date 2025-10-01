Navarra mantendría el reparto de escaños actual en el Congreso de los Diputados si se celebraran ahora unas elecciones generales, según revela la última entrega de EITB Focus.

Así las cosas, el PSN seguiría siendo la primera fuerza con solvencia en Navarra y aguantaría a sus dos diputados en la Cámara Baja. Aún así, los socialistas navarros sí que acusarían un descenso en el porcentaje de voto: pasan del 27% de los votos al 23,6%.

La segunda fuerza en Navarra sería, una vez más, EH Bildu, coalición que sigue al alza, incrementando dos puntos su porcentaje de voto (lograrían el 19% de las papeletas) y manteniendo su representante por la Comunidad Foral.

En tercer, lugar, el PP sube un punto en intención de voto (17,7%) y mantiene su escaño. También lo hace UPN, aunque, según EITB Focus, esta formación sí sufriría un leve retroceso, pasando del 15,4% de los votos al 14,7%.