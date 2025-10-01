EITB FOCUS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Navarra mantendría el reparto de escaños, pero el PSN empeoraría su resultado en casi cuatro puntos

La encuesta EITB Focus revela que, de convocarse ahora las urnas en España, la foto del territorio navarro apenas variaría, ya que se mantendría el actual reparto de escaños. Aún así, el estudio apunta a un descenso en el porcentaje de voto de los socialistas navarros.
EITB FOCUS-Intencion voto Navarra elecciones generales
Euskaraz irakurri: Nafarroak eserlekuen banaketari eutsi dio, baina PSNk ia lau puntu egin du behera

Última actualización

Navarra mantendría el reparto de escaños actual en el Congreso de los Diputados si se celebraran ahora unas elecciones generales, según revela la última entrega de EITB Focus.

Así las cosas, el PSN seguiría siendo la primera fuerza con solvencia en Navarra y aguantaría a sus dos diputados en la Cámara Baja. Aún así, los socialistas navarros sí que acusarían un descenso en el porcentaje de voto: pasan del 27% de los votos al 23,6%.

La segunda fuerza en Navarra sería, una vez más, EH Bildu, coalición que sigue al alza, incrementando dos puntos su porcentaje de voto (lograrían el 19% de las papeletas) y manteniendo su representante por la Comunidad Foral.

En tercer, lugar, el PP sube un punto en intención de voto (17,7%) y mantiene su escaño. También lo hace UPN, aunque, según EITB Focus, esta formación sí sufriría un leve retroceso, pasando del 15,4% de los votos al 14,7%.

eitb focus tabla escaños Navarra elecciones generales

Sumar tampoco firma un buen resultado por Navarra, ya que su porcentaje de voto se situaría en el 11%, dos puntos por debajo de 2023. No tendrían escaño.

En sexto lugar se ubicaría Vox, que mejora su resultado también en Navarra. Aunque no lograrían representación en Madrid, su porcentaje de voto en Navarra se situaría en el 7% (en 2023 fue del 5,8%).

Geroa Bai quedaría en última posición en Navarra, aunque mejora sensiblemente su intención de voto (del 2,9% al 3,3%).

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se podrán consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

EiTB Focus Navarra Congreso Diputados Elecciones PSN UPN PP Navarra EH Bildu Geroa Bai Sumar Política

Más noticias sobre política

Cargar más