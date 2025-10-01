EITB FOCUS
VOX no obtendría representación ni por Euskadi ni por Navarra pero casi duplicaría sus votos

EITB Focus recoge un aumento en la intención de voto a Vox tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra si se celebraran ahora unas elecciones generales. En Gipuzkoa, la formación rozaría el 5% de los apoyos, y en Álava y Navarra superaría el 7%.
EITB FOCUS-Intencion voto CAV ELECCIONES GENERALES
Euskaraz irakurri: VOXek ez luke ordezkaririk lortuko, ez Euskadiren ez Nafarroaren alde, baina ia bikoiztu egingo lituzke botoak

Última actualización

La encuesta EITB Focus revela que, de convocarse ahora comicios generales, Vox aumentaría su intención de voto tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra. Aún así, no obtendría representación en el Congreso de los Diputados.

Así las cosas, en Euskadi la representación de Vox supondría el 4,9% de las papeletas, más de dos puntos por encima del dato que la formación obtuvo en 2023 (2,7%).

Entrando al detalle, el partido de Santiago Abascal casi duplica su representación en Álava, donde pasa del 3,9% de las papeletas al 7,2% actual.

En Gipuzkoa, el incremento es notable también: del 2,1% de apoyos que logró en 2023 al 4,9% que sacaría ahora.

En Bizkaia, Vox subiría del 2,7% de los votos de 2023 al 4,3% y en Navarra se quedarían con el 7% de los sufragios (vienen del 5,8 logrado hace dos años).

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se podrán consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

