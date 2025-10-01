EITB FOCUS
VOXek ez luke ordezkaririk lortuko, ez EAEn ezta Nafarroan ere, baina boto-kopurua ia bikoiztu egingo luke

EiTB Focusen arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, Voxen aldeko boto-asmoak gora egingo luke Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Gipuzkoan, alderdiak botoen % 5 inguru jasoko lituzke, eta Araban eta Nafarroan, berriz, % 7 baino gehiago.

eitb focus EAE boto asmoa

Azken eguneratzea

EITB Focus inkestaren arabera, hauteskunde orokorrak deituko balira, Voxen aldeko boto-asmoa handituko litzateke , bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan ere.

Gauzak horrela, Euskadin boto-txartelen % 4,9 jasoko lituzke Voxek, 2023an lortutako datua (% 2,7) baino bi puntu gehiago.

Santiago Abascalen alderdiak ia bikoiztu egingo luke bere ordezkaritza Araban, boto-txartelen % 3,9tik egungo % 7,2ra igaroko litzateke eta.

Gipuzkoan ere gorakada nabarmena izango luke Voxek: 2023an % 2,1eko babesa lortu zuen, eta, orain, berriz, % 4,9koa jasoko luke.

Bizkaian, botoen % 2,7tik % 4,3ra igoko litzateke, eta Nafarroan botoen % 7a jasoko luke.

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean daude kontsultagai.

