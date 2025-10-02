EITB FOCUS
La calidad de vida en Euskadi y Navarra, por encima del 7,5

Una de las preguntas del último EITB Focus pide una nota a la calidad de vida de la ciudadanía. En Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, la respuesta ha superado el notable.
Euskaraz irakurri: Bizi-kalitatea Euskadin eta Nafarroan, 7,5etik gora

La ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra ha respondido estar satisfecha con su calidad de vida. Una respuesta que es inherente al partido político al que respaldan o al territorio en el que residen los encuestados.

Así las cosas, en Euskadi la ciudadanía pone un 7,6 de media a su calidad de vida. Entrando al detalle, Bizkaia es el Territorio que registra la nota más alta (7,62), seguido de Gipuzkoa (7,55) y Álava (7,29).

Por franjas de edad, los más satisfechos parecen ser los jóvenes de entre 18 y 35 años, que puntúan con un 7,71 su calidad de vida. Y los mayores de 65 prácticamente coinciden con los jóvenes, valorando esta pregunta con un 7,64.

Los votantes de todos los partidos puntúan por encima del 7, siendo los del PSE y PNV los más satisfechos con su calidad de vida.

En Navarra, la nota media alcanza el 7,7. Aquí también, son los votantes socialistas los que puntúan más alto, y los seguidores de todos los partidos superan el notable.

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se pueden consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

