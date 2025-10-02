Bizi-kalitatea Euskadin eta Nafarroan, 7,5etik gora
Azken EITB Focusen galderetako batek herritarren bizi-kalitateari buruzko balorazio bat eskatzen du. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan, 7tik gorako notak jaso dira.
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako herritarrek erantzun dute pozik daudela beren bizi-kalitatearekin.
Gauzak horrela, Euskadin, herritarrek batez beste 7,6 puntu ematen diote euren bizi-kalitateari. Bizkaia da notarik altuena duen lurraldea (7,62), ondoren Gipuzkoa (7,55) eta azkenik Araba (7,29).
Adin-tarteen arabera, 18 eta 35 urte bitarteko gazteak dira gusturen daudenak, 7,71ko puntuazioa eman baitiote beren bizi-kalitateari. 65 urtetik gorakoak ia bat datoz gazteekin, eta 7,64ko puntuazioa eman diote galdera horri.
Alderdi guztietako boto-emaileek 7tik gora puntuatu dute, eta PSEkoak eta EAJkoak dira euren bizi-kalitatearekin pozik daudenak.
Nafarroan batez besteko nota 7,7koa da. Hemen ere, boto-emaile sozialistak dira puntuaziorik altuena eman dutenak.
Fitxa teknikoa
EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400 EAEko lurralde historiko bakoitzean eta 400 Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.
Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa hau 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketaren bidez.
Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasun atariko Open Data atalean kontsultatu daitezke.
Ikusi hemen txosten osoa
Herritarren % 43k Gernikako Estatutua hobetzearen alde egin dute, eta % 20k dagoen bezala mantentzearen alde
Euskal autogobernuaren etorkizunari buruzko eztabaida betean, EITB Focusek ondorioztatu du hamar euskal herritarretatik lauk Gernikako Estatutua hobetzearen aldeko apustua egingo luketeela, % 20k dagoen bezala uztea nahiago lukete, eta % 18k EAEk Estatuarekin duen harreman-estatus berri baten alde egiten dute.
Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak, baloraziorik onena jaso duten erakundeak; Espainiako Gobernuak ez du gainditu
EITB Focusek erakundeek egiten duten kudeaketa baloratzeko eskatu die euskal herritarrei, Europar Batasunetik hasi eta bizi garen udaleraino. Eusko Jaurlaritza da nota onena lortu duena, 10etik 6.
Etxebizitza, Osasuna eta Herritarren Segurtasuna; gai horiek lehentasunezkoak izan behar dute kudeaketan, herritarren arabera
Atal honetan, erakundeen kudeaketan lehentasunezkoak izan behar duten gaietan, alde handiak daude lau hiriburuen artean: Bilbon segurtasuna da nagusi rankinean, Donostian eta Gasteizen etxebizitza eta Iruñean osasuna.
Pradalesek, Otxandianok eta Chivitek herritarren onespena jaso dute
Imanol Pradalesek eta Maria Chivitek ezagutza maila handia lortu dute herritarren artean, eta gainditutakoa baino nota altuagoa jaso dute EITB Focus inkestaren azken atalean.
Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortu dituzte Rosa Zarra eta Pasaiako segadan hildako lau pertsonak
Balorazio Batzordeak uste du "premiazkoa" dela eskaerak egiteko epeak luzatzea, "inor kanpoan gera ez dadin" eta legea "denbora motelagoan" erreformatzea.
Alberto Martinez Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Osasun ministroari Lurralde arteko Kontseilua utziko duela
Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik Espiniak egin behar dion ekarpenari uko egin diolako hartu dela.
Cuerpo: "Espainiako Gobernuak aurrekontuak onartu nahi ditu, eta horretarako bizkorrago ari gara lanegiten"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan, Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak, adierazi duenez, Espainiako Gobernua "buru-belarri ari da lanean 2026ko aurrekontuak prestatzeko, lehenbailehen aurkeztu ahal izateko".
Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.
Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.