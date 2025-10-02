EITB FOCUS
Bizi-kalitatea Euskadin eta Nafarroan, 7,5etik gora

Azken EITB Focusen galderetako batek herritarren bizi-kalitateari buruzko balorazio bat eskatzen du. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan, 7tik gorako notak jaso dira.

EITB FOCUS - BIZI KALITATEA EUS

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako herritarrek erantzun dute pozik daudela beren bizi-kalitatearekin.

Gauzak horrela, Euskadin, herritarrek batez beste 7,6 puntu ematen diote euren bizi-kalitateari. Bizkaia da notarik altuena duen lurraldea (7,62), ondoren Gipuzkoa (7,55) eta azkenik Araba (7,29).

Adin-tarteen arabera, 18 eta 35 urte bitarteko gazteak dira gusturen daudenak, 7,71ko puntuazioa eman baitiote beren bizi-kalitateari. 65 urtetik gorakoak ia bat datoz gazteekin, eta 7,64ko puntuazioa eman diote galdera horri.

Alderdi guztietako boto-emaileek 7tik gora puntuatu dute, eta PSEkoak eta EAJkoak dira euren bizi-kalitatearekin pozik daudenak.

Nafarroan batez besteko nota 7,7koa da. Hemen ere, boto-emaile sozialistak dira puntuaziorik altuena eman dutenak.

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400 EAEko lurralde historiko bakoitzean eta 400 Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa hau 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketaren bidez.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasun atariko Open Data atalean kontsultatu daitezke.

Ikusi hemen txosten osoa

