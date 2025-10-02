EITB FOCUS
Nota a las instituciones: Gobierno Vasco y Diputaciones, las mejor valoradas; el Ejecutivo español, suspende

EITB Focus ha pedido a la ciudadanía vasca que valore la gestión que realizan las distintas instituciones, desde la Unión Europea hasta el ayuntamiento donde residimos. El Ejecutivo vasco es el que mejor nota ha obtenido, un 6 sobre 10.

Euskaraz irakurri: Oharra erakundeei: Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak, baloraziorik onena jaso dutenak; Espainiako Gobernuak,

La última entrega de EITB Focus ha interpelado a la ciudadanía sobre la gestión que llevan a cabo las distintas instituciones, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos donde residen los encuestados y encuestadas.

Así las cosas, el Gobierno Vasco es la institución mejor valorada por las personas que han participado en esta encuesta. De media, ha recibido un 6 sobre 10.

El Ejecutivo vasco logra mejor nota en Gipuzkoa (6,14), seguido de Bizkaia (5,96) y Álava (5,74). Son los jóvenes de entre 18 y 35 años (6,09) y los mayores de 65 (6,25) los que más generosos han sido con su valoración.

Los votantes de PNV y PSE-EE, partidos que sostienen al actual Gobierno Vasco, son los que mejor nota han concedido a la gestión de esta institución, un 6,73 y un 6,75, respectivamente.

La labor realizada por las diputaciones consigue un 6 también entre los vascos y vascas consultadas. Los guipuzcoanos son quienes más alto han puntuado (6,08), seguidos de vizcaínos (5,94) y alaveses (5,72).

En este caso, los votantes de PNV, EH Bildu, PSE y PP van más allá del aprobado a la hora de valorar la gestión de sus diputaciones.

El tercer lugar en este ranking lo ocupan los ayuntamientos, que, de media, se llevan un 5,7 sobre 10. Gipuzkoa es el Territorio más satisfecho con la labor de sus ayuntamientos (6,07 de nota media), seguida de Navarra (5,87), Bizkaia (5,56) y Álava (4,98).

La cuarta posición se la lleva el Gobierno de Navarra, que obtiene un 5,6 de nota por su gestión. Los votantes de PSN, Geroa Bai y EH Bildu han puntuado por encima del 6 la labor del Ejecutivo de María Chivite.

Hay dos instituciones que no han logrado aprobar y han quedado por debajo del 5 como nota media por su gestión: son la Unión Europea (4,8) y el Gobierno español (4,6).

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se pueden consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

Consulta aquí el informe completo

Gobierno Vasco Ayuntamiento de Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz Pamplona Gobierno de España Unión Europea Navarra EiTB Focus Política

