Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak, baloraziorik onena jaso duten erakundeak; Espainiako Gobernuak ez du gainditu
EITB Focusek erakundeek egiten duten kudeaketa baloratzeko eskatu die euskal herritarrei, Europar Batasunetik hasi eta bizi garen udaleraino. Eusko Jaurlaritza da nota onena lortu duena, 10etik 6.
EITB Focusen azken atalak erakundeek egiten duten kudeaketari buruzko galderak egin dizkie herritarrei, Europar Batasunetik hasi eta parte-hartzaileak bizi diren udaletaraino.
Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritza da inkesta honetan parte hartu duten pertsonek ondoen baloratzen duten erakundea. Batez beste, 10etik 6ko nota jaso du.
Eusko Jaurlaritzak nota hobea lortu du Gipuzkoan (6,14), ondoren Bizkaian (5,96) eta azkenik Araban (5,74). 18 eta 35 urte bitarteko gazteak (6,09) eta 65 urtetik gorakoak (6,25) izan dira balorazioarekin eskuzabalenak.
EAJren eta PSE-EEren boto-emaileek eman diote nota onena erakunde horri: 6,73 eta 6,75, hurrenez hurren.
Aldundiek egindako lanak 6ko puntuazioa lortu ditu galdetutako euskal herritarren artean. Gipuzkoarrek eman dute puntuaziorik altuena (6,08), bizkaitarren (5,94) eta arabarren (5,72) atzetik.
Kasu honetan, EAJren, EH Bilduren, PSEren eta PPren boto-emaileak 5etik gorako nota jarri diete Aldundien kudeaketei.
Hirugarren postuan udalak daude, 10etik 5,7eko notarekin batez beste. Gipuzkoa da lurralde asebeteena bertako udalen lanarekin (6,07ko batez besteko nota), ondoren Nafarroa (5,87), Bizkaia (5,56) eta Araba (4,98).
PSN , Geroa Bai eta EH Bilduren boto-emaileek 6aren gainetik kokatu dute Maria Chiviteren Gobernuaren lana.
Bi erakundek ez dute gainditzea lortu, eta 5earen azpian geratu dira: Europar Batasuna (4,8) eta Espainiako Gobernua (4,6).
Fitxa teknikoa
EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400 EAEko lurralde historiko bakoitzean eta 400 Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.
Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa hau 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketaren bidez.
Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasun atariko Open Data atalean kontsultatu daitezke.
Ikusi hemen txosten osoa
Politikari buruzko albiste gehiago
Herritarren % 43k Gernikako Estatutua hobetzearen alde egin dute, eta % 20k dagoen bezala mantentzearen alde
Euskal autogobernuaren etorkizunari buruzko eztabaida betean, EITB Focusek ondorioztatu du hamar euskal herritarretatik lauk Gernikako Estatutua hobetzearen aldeko apustua egingo luketeela, % 20k dagoen bezala uztea nahiago lukete, eta % 18k EAEk Estatuarekin duen harreman-estatus berri baten alde egiten dute.
Bizi-kalitatea Euskadin eta Nafarroan, 7,5etik gora
Azken EITB Focusen galderetako batek herritarren bizi-kalitateari buruzko balorazio bat eskatzen du. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan, 7tik gorako notak jaso dira.
Etxebizitza, Osasuna eta Herritarren Segurtasuna; gai horiek lehentasunezkoak izan behar dute kudeaketan, herritarren arabera
Atal honetan, erakundeen kudeaketan lehentasunezkoak izan behar duten gaietan, alde handiak daude lau hiriburuen artean: Bilbon segurtasuna da nagusi rankinean, Donostian eta Gasteizen etxebizitza eta Iruñean osasuna.
Pradalesek, Otxandianok eta Chivitek herritarren onespena jaso dute
Imanol Pradalesek eta Maria Chivitek ezagutza maila handia lortu dute herritarren artean, eta gainditutakoa baino nota altuagoa jaso dute EITB Focus inkestaren azken atalean.
Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortu dituzte Rosa Zarra eta Pasaiako segadan hildako lau pertsonak
Balorazio Batzordeak uste du "premiazkoa" dela eskaerak egiteko epeak luzatzea, "inor kanpoan gera ez dadin" eta legea "denbora motelagoan" erreformatzea.
Alberto Martinez Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Osasun ministroari Lurralde arteko Kontseilua utziko duela
Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik Espiniak egin behar dion ekarpenari uko egin diolako hartu dela.
Cuerpo: "Espainiako Gobernuak aurrekontuak onartu nahi ditu, eta horretarako bizkorrago ari gara lanegiten"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan, Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak, adierazi duenez, Espainiako Gobernua "buru-belarri ari da lanean 2026ko aurrekontuak prestatzeko, lehenbailehen aurkeztu ahal izateko".
Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.
Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.