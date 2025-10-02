Gaza
Pradales denuncia la detención de miembros de la Flotilla y pide respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional

El lehendakari ha indicado que el Gobierno Vasco está siguiendo "muy de cerca" la situación de la Flotilla de la Libertad y ha asegurado que la detención de activistas en aguas internacionales es un hecho que "viola de manera flagrante" el Derecho Internacional Marítimo.
VITORIA, 24/06/2025.- El lehendakari Imanol Pradales ha comparecido en el Palacio de Ajurienea tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno este martes, tras la cual ha hecho un balance del primer año de legislatura. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
Imanol Pradales. Foto de archivo de EFE.
Euskaraz irakurri: Pradalesek Flotillako kideen atxiloketa salatu du eta Giza Eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzea eskatu du
El Lehendakari Imanol Pradales, ha afirmado que la detención de activistas de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales "viola de manera flagrante" el Derecho Internacional Marítimo y, por ello, ha exigido un "escrupuloso respeto" a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional.

En redes sociales, el Lehendakari ha denunciado, de esta manera, la detención de integrantes de la flotilla después de que esta madrugada Israel interceptará algunos de los barcos.

Pradales ha indicado que el Gobierno vasco está siguiendo "muy de cerca" la situación de la Flotilla de la Libertad y ha asegurado que la detención de activistas en aguas internacionales es un hecho que "viola de manera flagrante" el Derecho Internacional Marítimo.

Por ello, ha exigido un "escrupuloso respeto" a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional y ha pedido también que se ponga "fin de una vez al genocidio en Gaza".

