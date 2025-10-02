Pradalesek Flotillako kideen atxiloketa salatu du eta Giza Eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzea eskatu du
Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Askatasunaren Ontzidiko aktibistak nazioarteko uretan atxilotu izanak "nabarmen urratzen" duela Nazioarteko Itsas Zuzenbidea, eta, horregatik, Giza Eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea "zorrotz errespetatzea" eskatu du.
Sare sozialetan, lehendakariak mezu horreki salatu du ontzidiko kideak atxilotu izana, gaur goizaldean Israelek ontzi batzuk atzeman ostean.
Pradalesek adierazi duenez, Eusko Jaurlaritza "oso gertutik" jarraitzen ari da Askatasunaren Ontzidiaren egoera, eta aktibistak nazioarteko uretan atxilotzeak Nazioarteko Itsas Zuzenbidea "nabarmen urratzen" duela ziurtatu du.
Hori dela eta, Giza Eskubideekiko eta Nazioarteko Zuzenbidea "zorrotz errespetatzea" eskatu du, eta "Gazako genozidioa behingoz amaitzeko" eskatu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Eneko Goia: "Aspalditik hartutako erabakia da, ona da hasiera eta amaiera duten zikloak egotea"
Donostiako egungo alkateak iragarri duenez, datorren urriaren 16an, Donostiako Udaleko Politika Orokorreko Osoko Bilkura amaitutakoan, alkate izateari utziko dio. "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", azaldu du. Bere ordezkoari dagokionez, erabaki hori bere alderdiari dagokiola esan du.
Eneko Goiaren biografia: hamar urtez etorkizuneko Donostia diseinatzen
2015ean aukeratu zuten Donostiako alkate, 28 urteren ostean, EAJk hiriko aginte-makila berreskuratuz. Bere agintaldian, hiria eraldatzeko azpiegiturak sustatu ditu Goiak, eta turistifikazioa bezalako erronkei aurre egin die.
Eneko Goiak ez du Donostiako alkate izaten jarraituko
Hain zuzen ere, urriaren 16an utziko du kargua Eneko Goia (EAJ) Donostiako egungo alkateak, hamarkada bat baino gehiago udalburu izan ostean.
Herritarren % 43k Gernikako Estatutua hobetzearen alde egin dute, eta % 20k dagoen bezala mantentzearen alde
Euskal autogobernuaren etorkizunari buruzko eztabaida betean, EITB Focusek ondorioztatu du hamar euskal herritarretatik lauk Gernikako Estatutua hobetzearen aldeko apustua egingo luketeela, % 20k dagoen bezala uztea nahiago lukete, eta % 18k EAEk Estatuarekin duen harreman-estatus berri baten alde egiten dute.
Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak, baloraziorik onena jaso duten erakundeak; Espainiako Gobernuak ez du gainditu
EITB Focusek erakundeek egiten duten kudeaketa baloratzeko eskatu die euskal herritarrei, Europar Batasunetik hasi eta bizi garen udaleraino. Eusko Jaurlaritza da nota onena lortu duena, 10etik 6.
Bizi-kalitatea Euskadin eta Nafarroan, 7,5etik gora
Azken EITB Focusen galderetako batek herritarren bizi-kalitateari buruzko balorazio bat eskatzen du. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan, 7tik gorako notak jaso dira.
Etxebizitza, Osasuna eta Herritarren Segurtasuna; gai horiek lehentasunezkoak izan behar dute kudeaketan, herritarren arabera
Atal honetan, erakundeen kudeaketan lehentasunezkoak izan behar duten gaietan, alde handiak daude lau hiriburuen artean: Bilbon segurtasuna da nagusi rankinean, Donostian eta Gasteizen etxebizitza eta Iruñean osasuna.
Pradalesek, Otxandianok eta Chivitek herritarren onespena jaso dute
Imanol Pradalesek eta Maria Chivitek ezagutza maila handia lortu dute herritarren artean, eta gainditutakoa baino nota altuagoa jaso dute EITB Focus inkestaren azken atalean.
Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortu dituzte Rosa Zarra eta Pasaiako segadan hildako lau pertsonak
Balorazio Batzordeak uste du "premiazkoa" dela eskaerak egiteko epeak luzatzea, "inor kanpoan gera ez dadin" eta legea "denbora motelagoan" erreformatzea.