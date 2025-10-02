Gaza
Pradalesek Flotillako kideen atxiloketa salatu du eta Giza Eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzea eskatu du

Lehendakariak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritza "oso gertutik" ari da jarraitzen Askatasunaren Ontzidiaren egoera, eta nazioarteko uretan aktibistak atxilotzea Nazioarteko Itsas Zuzenbidea "nabarmen urratzen" duen gertakaria dela ziurtatu du.
Imanol Pradales. EFEren artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Askatasunaren Ontzidiko aktibistak nazioarteko uretan atxilotu izanak "nabarmen urratzen" duela Nazioarteko Itsas Zuzenbidea, eta, horregatik, Giza Eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea "zorrotz errespetatzea" eskatu du.

Sare sozialetan, lehendakariak mezu horreki salatu du ontzidiko kideak atxilotu izana, gaur goizaldean Israelek ontzi batzuk atzeman ostean.

Pradalesek adierazi duenez, Eusko Jaurlaritza "oso gertutik" jarraitzen ari da Askatasunaren Ontzidiaren egoera, eta aktibistak nazioarteko uretan atxilotzeak Nazioarteko Itsas Zuzenbidea "nabarmen urratzen" duela ziurtatu du.

Hori dela eta, Giza Eskubideekiko eta Nazioarteko Zuzenbidea "zorrotz errespetatzea" eskatu du, eta "Gazako genozidioa behingoz amaitzeko" eskatu du.

