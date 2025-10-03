Bilbao
Aburto tiene la firme intención de agotar la legislatura

Juan Mari Aburto
18:00 - 20:00
Juan Mari Aburto. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Aburtok legealdia agortzeko asmo sendoa du

Última actualización

Tras conocerse el adiós de Eneko Goia, el alcalde de Bilbao ha afirmado que su intención es agotar la legislatura. "No estoy pensando en eso. Yo asumí un compromiso desde el año 2023 al año 2027. Ese es mi compromiso", ha señalado Juan Mari Aburto. 

Juan Maria Aburto Ayuntamiento de Bilbao Bilbao Política

