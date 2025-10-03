JUICIO
El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los siete magistrados, de mayoría conservadora, han decidido que, además de Rodríguez y Lobato, declarán como testigos el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.
LEÓN, 01/10/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada para participar en Data Fórum 2025 que se celebra hasta el próximo viernes en León. EFE/ J.casares
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gorenak azaroaren 3tik 13ra bitartean epaituko du fiskal nagusia, eta Ayuso eta Lobatoko kabineteburuak deklaratuko du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo (TS) juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador (el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso), admitiendo las declaraciones como testigos del jefe de gabinete de la líder regional, Miguel Ángel Rodríguez, y del que fuera jefe de los socialistas madrileños Juan Lobato, entre otras 40 personas.

Así lo ha acordado el tribunal que juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrara a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado, y por los que finalmente será juzgado, a cambio de llegar a un acuerdo.

Los siete magistrados, de mayoría conservadora, han decidido que, además de Rodríguez y Lobato, declarán como testigos el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Juicios Política

