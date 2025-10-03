EPAIKETA
Gorenak azaroaren 3tik 13ra bitartean epaituko du fiskal nagusia, eta Ayusoren kabineteburuak eta Lobatok deklaratuko dute

Gehiengoa duten zazpi magistratu kontserbadoreek eskatuta, Francesc Valles Komunikaziorako Estatu idazkari ohiak eta Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiak deklaratuko dute lekuko gisa.

LEÓN, 01/10/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada para participar en Data Fórum 2025 que se celebra hasta el próximo viernes en León. EFE/ J.casares

Alvaro Garcea Ortiz, Estatuko fiskal nagusia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusia epaituko du azaroaren 3tik 13ra bitartean, Alberto Gonzalez Amadorren (Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen mutil-laguna) aurkako ustezko filtrazioagatik. Miguel Angel Rodriguez alderdiko buruzagiaren kabineteburuaren eta Juan Lobato Madrilgo sozialisten buru izandakoaren deklarazioak onartuko ditu, beste 40 pertsonaren artean.

Auzitegiak Garcia Ortiz epaitzea erabaki du Gonzalez Amadorren aurkako sekretuak ezagutaraztearen ustezko delitu batengatik. Ustez, 2024ko martxoaren 13an Carlos Neira enpresariaren abokatuak urte horretako otsailaren 2an Fiskaltzari bidali zion mezu elektronikoa filtratu zuelako SER irrati-katean, bere bezeroak ikertuta zituen delitu fiskalak aitor zitzan, eta, azkenean, delitu horiengatik epaituko dute.

Gehiengoa duten zazpi magistratu kontserbadoreek eskatuta, Francesc Valles Komunikaziorako Estatu idazkari ohiak eta Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiak deklaratuko dute lekuko gisa.

(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid se ha llevado a cabo bajo el lema ‘¡Ven! Con nuestro derecho a decidir no se juega’. Matias Chiofalo / Europa Press 28 SEPTIEMBRE 2025;CONCENTRACIÓN;MADRID;DERECHO AL ABORTO;ABORTO LIBRE;ABORTO;SANIDAD PÚBLICA;FEMINISMO 28/9/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak Konstituzioaren erreforma proposatuko du abortua eskubide gisa sartzeko

Gobernuko iturriek zehaztu dutenez, erreformak ezarriko du abortuaren arloan ematen den informazio guztiak "oinarri zientifiko objektiboa" izan behar duela, eta "nazioarteko erakundeen estandarrek" babestuta egon behar duela, hala nola Osasunaren Mundu Erakundearena (OME) eta Amerikako Psikiatria Elkartearena (APA)". "Oinarri zientifikorik gabeko teoriek, hala nola ustezko 'abortuaren osteko sindromeak', ez lukete lekurik sailkapen horietan", ohartarazi dute Exekutibotik.

(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid se ha llevado a cabo bajo el lema ‘¡Ven! Con nuestro derecho a decidir no se juega’. Matias Chiofalo / Europa Press 28 SEPTIEMBRE 2025;CONCENTRACIÓN;MADRID;DERECHO AL ABORTO;ABORTO LIBRE;ABORTO;SANIDAD PÚBLICA;FEMINISMO 28/9/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

El Gobierno de España propone una reforma de la Constitución para incluir el aborto como un derecho

Según han detallado las fuentes del Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de aborto tenga "base científica objetiva" y esté respaldada por "estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)". "Teorías sin base científica como el supuesto 'síndrome posaborto' no tendrían cabida en estas clasificaciones", avisan desde el Ejecutivo.
