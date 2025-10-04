EITB FOCUS
Intención de voto directo: EH Bildu es más fuerte entre las mujeres y el PNV arrasa entre los mayores de 65

La empresa Silván & Miracle ha realizado un análisis de los microdatos que deja la nueva oleada de la encuesta EITB Focus.
El análisis de los microdatos de la última entrega de EITB Focus deja varios titulares en el comportamiento electoral que tendría la ciudadanía si se convocaran ahora unas elecciones generales.

La empresa Silván & Miracle ha puesto la lupa en la intención del voto directo, es decir, el que representa a las personas que ya han decidido su voto de cara a la próxima cita electoral en España.

Así las cosas, se puede concluir que EH Bildu presenta una fortaleza clara entre las mujeres, con una diferencia de hasta 10 puntos por encima del PNV en este grupo de población. La coalición obtiene también sus mejores resultados entre los jubilados y los funcionarios, así como en el territorio guizpucoano.

El PNV, por su parte, logra una posición destacada entre los mayores de 65 años, donde dobla en apoyo a EH Bildu. También es la opción favorita entre las personas que se encuentran en una situación económica más holgada. Es también una opción preferente de funcionarios y empleados públicos, donde comparte favoritismo con EH Bildu. Así, los jeltzales se reafirman como el partido con un electorado de mayor estabilidad socioeconómica, y conserva una base territorial muy sólida en Bizkaia, según el análisis de Silván & Miracle.

El PSOE tiene una fuerza importante también entre las mujeres y en el territorio alavés, donde ya ganó las elecciones en 2023.

El PP, en cambio, muestra una debilidad evidente en Euskadi, ya que se observan porcentajes bajos en todos los segmentos. El único punto de “ligera” resistencia es en Álava.

Sumar tiene algo más de apoyo entre los jóvenes y estudiantes, pero no consigue consolidarse como opción de referencia ni por perfil educativo ni socioeconómico.

Y en cuanto a VOX, el análisis concluye que va atrayendo voto entre quienes han contraído deudas económicas y tienen que echar mano de los ahorros, o entre las personas que están en el paro. 

