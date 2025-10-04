Zuzeneko boto-asmoa: EH Bildu indartsuagoa da emakumeen artean eta EAJ nagusi da 65 urtetik gorakoen artean
Silvan & Miracle enpresak EITB Focus inkesta berriak utzitako mikrodatuak aztertu ditu.
EITB Focusen azken inkestaren mikrodatuen azterketak hainbat titular utzi ditu hauteskunde orokorrak orain egingo balira herritarrek izango luketen jarreraren inguruan.
Silvan & Miracle enpresak boto-asmo zuzenean jarri du arreta, hau da, Espainian datozen hauteskundeetan herritarrek botoa nori emango dioten erabakita duten.
Datu horien arabera, EH Bildu emakumeen artean alderdi indartsua dela ondoriozta daiteke; izan ere, EAJk baino hamar puntu gehiago eskuratuko ditu talde horretako boto-emaileen artean. Koalizioak, gainera, erretiratuen eta funtzionarioen artean lortuko ditu emaitza onenak, baita Gipuzkoan ere.
EAJ, bestalde, indartsu jarraituko du 65 urtetik gorakoen artean, eta EH Bildu bikoiztuko du adin tarte horretan. Aukera ekonomikoak dituztenen artean ere nagusituko da alderdi jeltzalea. Funtzionarioek eta langile publikoek ere babestuko dute EAJ, EH Bildu bezala. Egoera sozioekonomiko egonkorrena dutenen artean alderdi nagusia izango da EAJ, eta Bizkaian oso indartsu jarraituko du, Silvan & Miracleren ikerketaren arabera.
PSOEk ere indar handia lortuko du emakumeen artean eta Araban. 2023an hauteskundeak irabazi zituen lurralde horretan.
PPk, bestalde, ahultasuna erakutsiko du Euskadin, eta ehuneko txikiak lortuko ditu segmentu guztietan. Araban bakarrik lortuko dute eustea.
Sumarrek babes handiagoa lortuko du gazteen eta ikasleen artean, baina ez du lortuko erreferentziako aukera gisa finkatzea, ez hezkuntza-profilagatik, ez profil sozioekonomikoagatik.
VOXi dagokionez, ikerketak ondorioztatu du botoa erakartzen ari dela zor ekonomikoak dituztenen eta aurrezkiak erabili behar dituztenen artean edo langabezian daudenen artean.
Politikari buruzko albiste gehiago
Boto duala: Horrela aldatzen dira botoak hauteskundeen arabera
EH Bilduk lankidetzaren aldeko apustua egin du, eskuin muturraren gorakada geldiarazteko, eta PPrekin egindako itunak kritikatu ditu
EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban bildu ditu bere karguak ikasturte politiko berria aztertzeko.
Donostiak plaka bat jarri du Diego Fernandez-Montesen omenez, ETAk hil zuena 1978an
Donostiako Udalak plaka bat jarri du 1978an ETAk hildako Diego Fernández-Montesen omenez, Miramar kalean egindako ekitaldi batean. Horrekin, dagoeneko 36 dira hirian jarri diren oroimenezko plakak.
Milaka lagunek manifestazioa egin dute Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko
Manifestazio jendetsu batek Iruñeko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu larunbat honetan, Israelek Palestinari egindako genozidioa salatzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Milaka manifestarik, 50.000 antolatzaileen arabera, berdez, zuriz, beltzez eta gorriz bete dituzte Nafarroako hiriburuko kaleak.
EH Bildu pide reforzar la cooperación con el Gobierno de Navarra frente a la "ofensiva de la derecha"
La responsable política de EH Bildu en Navarra Miren Zabaleta ha atendido a los medios de comunicación este sábado antes de la asamblea con centenares de militantes de la coalición en Burlada, en un encuentro para analizar el curso político, donde ha subrayado que "es momento de incrementar, de fortalecer ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas".
Abalosek aitortu gabeko diru-sarrerak eta PSOEren ordainketak atzeman ditu UCOk
"Ordainketa jakin batzuk" bat datoz PSOEk emandako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk" daudela, "inolako dokumentu-babesik eta informaziorik gabe".
Aburtok legealdia agortzeko asmo sendoa du
Eneko Goiaren agurraren berri izan ondoren, Bilboko alkateak adierazi du berak legealdia agortzeko asmoa duela. "Nik oraindik ia bi urte dauzkat aurretik gure lanarekin jarraitzeko. Momentu honetan ez dut urrunago begiratzen", esan du Juan Mari Aburtok.
Gorenak azaroaren 3a eta 13a bitartean epaituko du fiskal nagusia, eta Ayusoren kabineteburuak eta Lobatok deklaratuko dute
Gehiengoa duten zazpi magistratu kontserbadoreek eskatuta, Francesc Valles Komunikaziorako Estatu idazkari ohiak eta Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiak lekuko gisa deklaratuko dute.
Jon Insausti, udal kudeaketan eskarmentu handia duen gazte donostiarra
Jon Insausti, 36 urteko donostiarra, 2015etik da zinegotzia, enpresa pribatuetan hainbat esperientzia profesional izan ondoren. Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioan lizentziaduna, Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izan da azken urteotan.