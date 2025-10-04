EITB FOCUS
Zuzeneko boto-asmoa: EH Bildu indartsuagoa da emakumeen artean eta EAJ nagusi da 65 urtetik gorakoen artean

Silvan & Miracle enpresak EITB Focus inkesta berriak utzitako mikrodatuak aztertu ditu.

Jendea kalean. Europa Press-eko artxiboko irudia.

Azken eguneratzea

EITB Focusen azken inkestaren mikrodatuen azterketak hainbat titular utzi ditu hauteskunde orokorrak orain egingo balira herritarrek izango luketen jarreraren inguruan.

Silvan & Miracle enpresak boto-asmo zuzenean jarri du arreta, hau da, Espainian datozen hauteskundeetan herritarrek botoa nori emango dioten erabakita duten.

Datu horien arabera, EH Bildu emakumeen artean alderdi indartsua dela ondoriozta daiteke; izan ere, EAJk baino hamar puntu gehiago eskuratuko ditu talde horretako boto-emaileen artean. Koalizioak, gainera, erretiratuen eta funtzionarioen artean lortuko ditu emaitza onenak, baita Gipuzkoan ere.

EAJ, bestalde, indartsu jarraituko du 65 urtetik gorakoen artean, eta EH Bildu bikoiztuko du adin tarte horretan. Aukera ekonomikoak dituztenen artean ere nagusituko da alderdi jeltzalea. Funtzionarioek eta langile publikoek ere babestuko dute EAJ, EH Bildu bezala. Egoera sozioekonomiko egonkorrena dutenen artean alderdi nagusia izango da EAJ, eta Bizkaian oso indartsu jarraituko du, Silvan & Miracleren ikerketaren arabera.

PSOEk ere indar handia lortuko du emakumeen artean eta Araban. 2023an hauteskundeak irabazi zituen lurralde horretan.

PPk, bestalde, ahultasuna erakutsiko du Euskadin, eta ehuneko txikiak lortuko ditu segmentu guztietan. Araban bakarrik lortuko dute eustea.

Sumarrek babes handiagoa lortuko du gazteen eta ikasleen artean, baina ez du lortuko erreferentziako aukera gisa finkatzea, ez hezkuntza-profilagatik, ez profil sozioekonomikoagatik.

VOXi dagokionez, ikerketak ondorioztatu du botoa erakartzen ari dela zor ekonomikoak dituztenen eta aurrezkiak erabili behar dituztenen artean edo langabezian daudenen artean.

 

