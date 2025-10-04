Memoria histórica
San Sebastián coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, víctima de ETA en 1978

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiak plaka bat jarri du Diego Fernandez-Montesen omenez, ETAk hil zuena 1978an
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, víctima de ETA en 1978, en un acto de homenaje realizado en la calle Miramar, donde fue abatido a tiros. Con este acto, son ya 36 las placas memoriales que se han instalado en la ciudad.

Final de ETA Memoria Histórica Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Eneko Goia Política

