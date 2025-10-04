Voto dual: Así ‘bailan’ los votos en función de si las elecciones son autonómicas o generales

El PSOE logra captar votantes procedentes del PNV, de EH Bildu y de Podemos. Se trata de personas, según Silván & Miracle, que en cita autonómica optaron por esas formaciones, pero que en un hipotético escenario estatal se inclinarían por el PSOE.

Este fenómeno ya se observó en las últimas elecciones generales celebradas en Euskadi. Sin embargo, la transferencia no garantiza automáticamente buenos resultados, ya que el PSOE se enfrenta a un nivel de indecisión interna significativo (en torno al 15 % de su electorado) y a fugas hacia el PNV.

Los jeltzales, por su parte, consiguen absorber parte del voto socialista y también apoyos procedentes del PP. Afirma Silván & Miracle que esta última dinámica resulta especialmente interesante: “los votantes populares en Euskadi muestran un bajo grado de identificación con Feijóo y parecen carecer de un liderazgo claro de referencia”, añaden.

EH Bildu, por su parte, continúa mostrando el electorado más fiel. Según los datos, alrededor del 90 % de quienes apoyaron a esta formación en anteriores comicios volverían a hacerlo. Este alto grado de lealtad convierte a EH Bildu en el partido con mayor estabilidad interna de voto en el actual escenario.