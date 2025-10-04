EITB Focus
Boto duala: Horrela aldatzen dira botoak hauteskundeen arabera

Silvan & Miracle enpresak azken EITB Focus inkestaren datuak aztertu ditu.

Hauteskundeen artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Silvan & Miracle enpresak azken EITB Focus inkestaren inguruan egindako azterketak jasotzen duenez, Euskadin boto dinamikak aldatu egiten dira hauteskundeen arabera. Boto duala deitzen zaio fenomeno horri.

Euskal hautesleek Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan eman zuten botoa eta balizko hauteskunde orokorretan emango omen duten botoa aztertuz gero, dinamika nabarmenak ondorioztatu daitezke.

PSOEk EAJren, EH Bilduren eta Podemosen hautesleen botoak jasotzea lortzen du. Silvan & Miracleren arabera, hauteskunde autonomikoetan alderdi horiek aukeratu zituzten, baina hauteskunde orokorretan PSOEren aldeko hautua egingo dute.

Euskadin egin ziren azken hauteskunde orokorretan ere gertatu zen fenomeno hori. Hala ere, transferentzia horrek ez ditu emaitza onak bermatzen, PSOEren barnean zalantzati ugari omen daudelako (hautesleen % 15 inguru) eta EAJk ere boto ugari jasotzen dituelako.

Jeltzaleek, bestalde, boto sozialistaren zati bat bereganatuko omen dute, baita PPko hautesleen babesa ere. Silvan & Miraclek dioenez, azken dinamika hori benetan interesgarria da: “Alderdi Popularraren Euskadiko boto-emaileak gutxi identifikatzen dira Feijoorekin, eta badirudi erreferentziazko lidergoa falta dela”.

EH Bilduk ditu hautesle fidelenak. Datuen arabera, aurreko hauteskundeetan koalizioa babestu zutenen % 90 inguruk babestuko dute berriz ere. Leialtasun maila altu horri esker, EH Bilduk du barne egonkortasun handiena.

