Boto duala: Horrela aldatzen dira botoak hauteskundeen arabera
Silvan & Miracle enpresak azken EITB Focus inkestaren datuak aztertu ditu.
Silvan & Miracle enpresak azken EITB Focus inkestaren inguruan egindako azterketak jasotzen duenez, Euskadin boto dinamikak aldatu egiten dira hauteskundeen arabera. Boto duala deitzen zaio fenomeno horri.
Euskal hautesleek Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan eman zuten botoa eta balizko hauteskunde orokorretan emango omen duten botoa aztertuz gero, dinamika nabarmenak ondorioztatu daitezke.
PSOEk EAJren, EH Bilduren eta Podemosen hautesleen botoak jasotzea lortzen du. Silvan & Miracleren arabera, hauteskunde autonomikoetan alderdi horiek aukeratu zituzten, baina hauteskunde orokorretan PSOEren aldeko hautua egingo dute.
Euskadin egin ziren azken hauteskunde orokorretan ere gertatu zen fenomeno hori. Hala ere, transferentzia horrek ez ditu emaitza onak bermatzen, PSOEren barnean zalantzati ugari omen daudelako (hautesleen % 15 inguru) eta EAJk ere boto ugari jasotzen dituelako.
Jeltzaleek, bestalde, boto sozialistaren zati bat bereganatuko omen dute, baita PPko hautesleen babesa ere. Silvan & Miraclek dioenez, azken dinamika hori benetan interesgarria da: “Alderdi Popularraren Euskadiko boto-emaileak gutxi identifikatzen dira Feijoorekin, eta badirudi erreferentziazko lidergoa falta dela”.
EH Bilduk ditu hautesle fidelenak. Datuen arabera, aurreko hauteskundeetan koalizioa babestu zutenen % 90 inguruk babestuko dute berriz ere. Leialtasun maila altu horri esker, EH Bilduk du barne egonkortasun handiena.
Politikari buruzko albiste gehiago
Zuzeneko boto-asmoa: EH Bildu indartsuagoa da emakumeen artean eta EAJ nagusi da 65 urtetik gorakoen artean
Silvan & Miracle enpresak EITB Focus inkesta berriak utzitako mikrodatuak aztertu ditu.
EH Bilduk lankidetzaren aldeko apustua egin du, eskuin muturraren gorakada geldiarazteko, eta PPrekin egindako itunak kritikatu ditu
EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban bildu ditu bere karguak ikasturte politiko berria aztertzeko.
Donostiak plaka bat jarri du Diego Fernandez-Montesen omenez, ETAk hil zuena 1978an
Donostiako Udalak plaka bat jarri du 1978an ETAk hildako Diego Fernández-Montesen omenez, Miramar kalean egindako ekitaldi batean. Horrekin, dagoeneko 36 dira hirian jarri diren oroimenezko plakak.
Milaka lagunek manifestazioa egin dute Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko
Manifestazio jendetsu batek Iruñeko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu larunbat honetan, Israelek Palestinari egindako genozidioa salatzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Milaka manifestarik, 50.000 antolatzaileen arabera, berdez, zuriz, beltzez eta gorriz bete dituzte Nafarroako hiriburuko kaleak.
EH Bildu pide reforzar la cooperación con el Gobierno de Navarra frente a la "ofensiva de la derecha"
La responsable política de EH Bildu en Navarra Miren Zabaleta ha atendido a los medios de comunicación este sábado antes de la asamblea con centenares de militantes de la coalición en Burlada, en un encuentro para analizar el curso político, donde ha subrayado que "es momento de incrementar, de fortalecer ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas".
Abalosek aitortu gabeko diru-sarrerak eta PSOEren ordainketak atzeman ditu UCOk
"Ordainketa jakin batzuk" bat datoz PSOEk emandako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk" daudela, "inolako dokumentu-babesik eta informaziorik gabe".
Aburtok legealdia agortzeko asmo sendoa du
Eneko Goiaren agurraren berri izan ondoren, Bilboko alkateak adierazi du berak legealdia agortzeko asmoa duela. "Nik oraindik ia bi urte dauzkat aurretik gure lanarekin jarraitzeko. Momentu honetan ez dut urrunago begiratzen", esan du Juan Mari Aburtok.
Gorenak azaroaren 3a eta 13a bitartean epaituko du fiskal nagusia, eta Ayusoren kabineteburuak eta Lobatok deklaratuko dute
Gehiengoa duten zazpi magistratu kontserbadoreek eskatuta, Francesc Valles Komunikaziorako Estatu idazkari ohiak eta Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiak lekuko gisa deklaratuko dute.
Jon Insausti, udal kudeaketan eskarmentu handia duen gazte donostiarra
Jon Insausti, 36 urteko donostiarra, 2015etik da zinegotzia, enpresa pribatuetan hainbat esperientzia profesional izan ondoren. Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioan lizentziaduna, Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izan da azken urteotan.