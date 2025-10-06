Corrupción política
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El juez cita de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus vínculos económicos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García, los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente.
Abalos-epaiketa-koldo-kasua-efe
Jose Luis Ábalos.
Euskaraz irakurri: Epaileak berriro deitu ditu Abalos eta Koldo Garcia, UCOren txostenaren ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo ha citado al exministro José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó "desembolsos" de 95 437 euros del exdirigente del PSOE que provendrían de "ingresos no declarados".

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente también ha citado, un día después, al que fuese asesor de Ábalos, Koldo García, tras señalar la Guardia Civil que junto a su entonces mujer era "custodio y gestor" del dinero con el que se sufragaban gastos de Ábalos.

En su auto, dictado este lunes, el juez instructor considera que el informe de la UCO profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento respecto a Ábalos y a su exasesor.

Y señala que ambos podrían haber mantenido ente sí "métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

También apunta el magistrado que aparece indiciariamente justificado que Ábalos podría "haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos" y que ello se correspondería con "recepciones ilícitas de dinero en metálico " que serían entregadas para ambos a Koldo García "por un tercero o por varios". 

Corrupción Política Psoe Gobierno de España Juicios Política

Más noticias sobre política

Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Consejero de Salud de Navarra: "Las medidas para reducir las listas de espera están dando resultado en la mayoría de especialidades"

Entrevistado en Radio Euskadi, Fernando Domínguez sostiene que "el esfuerzo es inmenso", si bien reconoce que por ahora no están consiguiendo los "resultados esperados" en Traumatología. En este contexto, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra ha subrayado que va a coordinar todos los recursos y herramientas de gestión para analizar y mejorar la situación. 

Cargar más