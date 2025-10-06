El juez cita de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus vínculos económicos
El Tribunal Supremo ha citado al exministro José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó "desembolsos" de 95 437 euros del exdirigente del PSOE que provendrían de "ingresos no declarados".
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente también ha citado, un día después, al que fuese asesor de Ábalos, Koldo García, tras señalar la Guardia Civil que junto a su entonces mujer era "custodio y gestor" del dinero con el que se sufragaban gastos de Ábalos.
En su auto, dictado este lunes, el juez instructor considera que el informe de la UCO profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento respecto a Ábalos y a su exasesor.
Y señala que ambos podrían haber mantenido ente sí "métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".
También apunta el magistrado que aparece indiciariamente justificado que Ábalos podría "haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos" y que ello se correspondería con "recepciones ilícitas de dinero en metálico " que serían entregadas para ambos a Koldo García "por un tercero o por varios".
