Epaileak berriro deitu ditu Abalos eta Koldo Garcia, UCOren txostenaren ostean
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia berriro deklaratzera deitu ditu, urriaren 15ean eta 16an, hurrenez hurren.
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia deklaratzera deitu du urriaren 15erako, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) PSOEko buruzagi ohiaren 95.437 euroko "ordainketak" antzeman ostean.
Epaileak Abalosen aholkulari izan zen Koldo Garcia ere deitu du urriaren 16rako, Guardia Zibilak atzeman ostean orduan bere emazte zenarekin batera Abalosen gastuak ordaintzeko erabiltzen zen diruaren "zaintzaile eta kudeatzailea" zela Garcia.
(informazioa osatzeko lanean ari gara)
Politikari buruzko albiste gehiago
PSE-EE "funtsezkoa" dela dio Otxandianok, eta estatusari eta euskarari buruzko akordioen parte izan behar duela
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, EAJk eta PSE-EEk duten itun instituzionalak "ez du oinarririk; funtsezko eztabaidetan arrakalak dira nagusi".
Gobernu Irekirako Aliantzaren IX. Goi-bilera Globala Gasteizen egingo da, eta 74 herrialdetako ordezkariak bilduko dira
Nazioarteko hitzorduaren bederatzigarren edizioan lider politikoak eta aktibistak bilduko dira aste honetan Arabako hiriburuan.
Bayrouren kide eskuinzaleek jarraituko dute Frantziako Gobernu berrian
Sebastien Lecornu lehen ministroak iragarri du hainbat ordezkari mantenduko dituela Gobernuan; alegia, François Bayrouren kabinetean zeudenak. Erabakiak oposizioaren erreakzioa ekarri du.
50 urte bete dira euskal gizartea astindu zuten gertaera odoltsuetatik
Franco diktadorea hil baino hilabete batzuk lehenago, 1975eko urriaren 5ean, ETAk hiru guardia zibil hil zituen Arantzazuko santutegian. Egun horretan bertan, gauez, hiru ezezagunek Iñaki Etxabe hil zuten tiroz, Kanpazarreko tabernan. Batallon Vasco Españolek bere gain hartu zuen atentatua.
Anduezak EAJri ohartarazi dio gobernu koalizioa "arriskuan" egon daitekeela "EH Bildurekin akordio identitarioak bilatzen jarraitzen badu"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, fronte abertzalea sumatzen du estatus berriaren eta euskararen inguruan. Ildo horretan, "bi jauzi kualitatibo oso kezkagarri" eman direla adierazi du.
Begoña Pedrosa: "Eskolarik gabe, euskararen indarberritzea ezinezkoa da"
Kilometroak 2025 jaiaren agertoki izan da igandean Elgoibar, "Salto-saltoka" lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko hitzordua egin baitute bertan. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, mintzatu da bertan euskararen garrantzia azpimarratuz.
Guillermo Fernandez Vara Extremadurako presidente ohia hil da, 66 urte zituela
2023an tumore bat antzeman zioten sabelean, eta tratamenduan egon da harrezkero.
Nafarroako Osasun kontseilaria: "Itxaron zerrendak murrizteko neurriek emaitzak eman dituzte espezialitate gehienetan"
Fernando Dominguezen esanetan, "ahalegina izugarria da", baina Radio Euskadin egindako elkarrizketan onartu du oraingoz ez dituztela "espero diren emaitzak" lortu traumatologian. Testuinguru horretan, Nafarroako Gobernuko Osasun kontseilariak azpimarratu du egoera aztertzeko eta hobetzeko baliabide zein kudeaketa tresna guztiak koordinatuko dituztela.
Boto duala: Horrela aldatzen dira botoak hauteskundeen arabera
Silvan & Miracle enpresak azken EITB Focus inkestaren datuak aztertu ditu.