Ustelkeria politikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak berriro deitu ditu Abalos eta Koldo Garcia, UCOren txostenaren ostean

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia berriro deklaratzera deitu ditu, urriaren 15ean eta 16an, hurrenez hurren.

Abalos-epaiketa-koldo-kasua-efe
Jose Luis Abalos.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia deklaratzera deitu du urriaren 15erako, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) PSOEko buruzagi ohiaren 95.437 euroko "ordainketak" antzeman ostean.

Epaileak Abalosen aholkulari izan zen Koldo Garcia ere deitu du urriaren 16rako, Guardia Zibilak atzeman ostean orduan bere emazte zenarekin batera Abalosen gastuak ordaintzeko erabiltzen zen diruaren "zaintzaile eta kudeatzailea" zela Garcia. 

(informazioa osatzeko lanean ari gara)

Ustezko ustelkeria politikoa Psoe Espainiako gobernua Epaiketak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Osasun kontseilaria: "Itxaron zerrendak murrizteko neurriek emaitzak eman dituzte espezialitate gehienetan"

Fernando Dominguezen esanetan, "ahalegina izugarria da", baina Radio Euskadin egindako elkarrizketan onartu du oraingoz ez dituztela "espero diren emaitzak" lortu traumatologian. Testuinguru horretan, Nafarroako Gobernuko Osasun kontseilariak azpimarratu du egoera aztertzeko eta hobetzeko baliabide zein kudeaketa tresna guztiak koordinatuko dituztela. 

Gehiago kargatu