El Lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, firmarán este viernes un protocolo de colaboración permitirá reforzar la cooperación en ámbitos como la sanidad, la transformación industrial, la cultura o el euskera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autónomo, Maria Ubarretxena, ha explicado que se ha aprobado un protocolo general de colaboración entre el Gobierno Vasco y el de Navarra.

Ubarretxena ha explicado que este acuerdo permitirá reforzar la cooperación en ámbitos como la sanidad, la transformación industrial, la cultura o el euskera. La firma se producirá el viernes, en un acto en Vitoria-Gasteiz, presidido por Pradales y Chivite.