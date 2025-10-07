COLABORACIÓN
Pradales y Chivite firmarán este viernes un protocolo de colaboración en sanidad, transformación industrial, cultura y euskera

maria chivite imanol pradales efe

Pradales y Chivite, en una imagen de archivo. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokoloa sinatuko dute ostiral honetan osasun, ltransformazio industrial, kultura eta euskara arloetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, firmarán este viernes un protocolo de colaboración permitirá reforzar la cooperación en ámbitos como la sanidad, la transformación industrial, la cultura o el euskera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autónomo, Maria Ubarretxena, ha explicado que se ha aprobado un protocolo general de colaboración entre el Gobierno Vasco y el de Navarra.

Ubarretxena ha explicado que este acuerdo permitirá reforzar la cooperación en ámbitos como la sanidad, la transformación industrial, la cultura o el euskera. La firma se producirá el viernes, en un acto en Vitoria-Gasteiz, presidido por Pradales y Chivite.

