LANKIDETZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokoloa sinatuko dute ostiralean, Osasun, Industria Eraldaketa, Kultura eta Euskara arloetan

Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu du onartu egin dutela Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko lankidetzarako protokolo orokor bat.

maria chivite imanol pradales efe
Pradales eta Chivite, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Chivite Nafarroako presidenteak lankidetza protokolo bat sinatuko dute ostiral honetan, Osasun, Industria Eraldaketa, Kultura eta Euskara arloetan lankidetza indartzeko.

Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu du Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko lankidetzarako protokolo orokor bat onartu dutela.

Ubarretxenak azaldu duenez, akordioak ahalbidetuko du Osasungintza, Industria, Kultura eta Euskara arloetan lankidetza indartzea, besteak beste.

Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales María Chivite Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu