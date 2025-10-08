El Congreso convalida el embargo de armas a Israel con el sí de Podemos y el rechazo de PP y Vox

El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la convalidación del decreto ley sobre el embargo de armas a Israel, con el voto a favor de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez, incluido Podemos, y el rechazo del PP y Vox.

Jone Belarra, en nombre de la formación morada, ha vuelto a calificar el embargo como “fake”. Sin embargo, Podemos ha decidido votar a favor.

Los diputados del Partido Popular y Vox han votado en contra y el de UPN se ha abstenido.

Además, en otra votación ha salido adelante la tramitación parlamentaria del decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que da la posibilidad de introducir cambios.