Kongresuak Israeli armak enbargatzea onartu du, Podemosen baiezkoarekin eta PP eta Voxen ezezkoarekin
Podemosek enbargoa “fake” bat dela berretsi du eta benetako arma-blokeoa eskatu du, baina baiezko botoa eman du. Dekretua presazko lege-proiektu gisa izapidetzea ere onartu dute eta, beraz, aldaketak egin ahal izango zaizkio prozesuan zehar.
Diputatuen Kongresuaren osoko bilkurak Israeli armak blokeatzea baimentzen duen lege-dekretua onartu du asteazken honetan, Pedro Sanchezen inbestiduraren alde egin zuten alderdi guztien aldeko botoarekin. Podemosek alde bozkatu du eta PP eta Voxekoak izan dira ezezkoa eman duten bakarrak.
Podemoseko lau diputatuen boztoak erabakigarriak izan dira; kontrakoak izan balira, lege-dekretua indargabetzea eragingo zutelako. Alderdi moreak hainbat egun eman ditu babesa ukatzen eta araua atzera botatzeko eskatzen.
Hala ere, asteazken goizean norabidea aldatu du eta bideo baten bidez baiezkoa emango zutela iragarri dute. Ione Belarra idazkari nagusiak "fake" gisa definitu du arma-blokeoa. Baina baiezkoa emateko argudio gisa esan du ez zutela nahi PSOEk ezezkoa aitzakia gisa erabiltzea "ezer ez egiteko eta Israelekin harreman militarrak izaten jarraitzeko".
Alderdi Popularreko eta Voxeko diputatuek kontra bozkatu dute eta UPNko diputatu Alberto Catalanek abstentzioa eman du.
Lege-dekretua asteartean eztabaidatu zuten Kongresuko Osoko Bilkuran, baina bozketa atzeratu egin zuten, Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako atentatuen urteurrenarekin bat ez egiteko.
Irailaren 23an Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu zenetik indarrean dagoen enbargoa Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak defendatu zuen Kongresuan. Bere hitzetan, arauak Israeli armak "erabat blokeatzea" eragingo du.
Hala ere, Sumarrek eta beste zenbait bazkideren ustez, planteatuta dagoen bezala, ez da nahikoa; salbuespen gehiegi aurreikusten ditu "segurtasun nazionalagatik". Hori dela eta, dekretua lege-proiektu gisa izapidetzea eskatzen zuten, artikuluetan aldaketak egin ahal izateko.
Tramitazio horrek ere baiezkoa lortu du eta premiazko prozeduraren bidez egingo da. Talde parlamentario guztiek babestu dute, kontrako botoa eman duen PPk izan ezik.
