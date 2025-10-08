Sare llama a manifestarse el 10 de enero en Bilbao para reclamar el fin de "la política penitenciaria de excepción"

La red ciudadana Sare volverá a manifestarse el próximo 10 de enero en Bilbao para volver a reclamar el fin de "la política penitenciaria de excepción" que se aplica al colectivo de presos políticos vascos (123) condenados por delitos relacionados con ETA.

En una rueda de prensa organizada este miércoles en Vitoria-Gasteiz, los portavoces de Sare, Bego Atxa y Joseba Azkarraga, han explicado los objetivos de esta nueva movilización, que se celebrará con el lema "Ezin da gehiago luzatu" —No se puede alargar más—.

Sare ha reconocido que se han producido avances "importantes", y en este sentido ha recordado que en marzo de 2023 se puso fin a la política de alejamiento y que pasaron años hasta que la práctica totalidad estos presos y presas dejaran de estar en primer grado penitenciario, régimen cerrado.

En todo caso, desde Sare consideran que ahora "toca enfilar la última parte de un proceso que se ha alargado mucho y que ha creado mucho sufrimiento". "Y para que esta última parte del camino no se alargue innecesariamente", Sare ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca.

126 presos

Sare ha recordado que las cárceles de Euskal Herria acogen a 123 presos condenados por delitos relacionados con ETA, a los que se suman otras tres personas que cumplen prisión en territorio francés. Sare ha denunciado que 63 de estos reclusos continúan en segundo grado penitenciario, "a pesar que han cumplido la mitad de su condena, la parte que la ley exige para progresar al tercer grado".



Además, ha señalado que 32 de estos presos "tienen una gran parte de su condena cumplida y, sin embargo, no han tenido ni salidas programadas, ni permisos penitenciarios, aunque la normativa penitenciaria indica que, con el cumplimiento de una cuarta parte de la condena es posible acceder a estas medidas".

"Es hora de avanzar, y uno de los primeros pasos, necesariamente, debe ser el de aplicar la legislación, sin excepciones, es decir, dar una solución legal y progresiva, a quienes siguen en prisión. Y esto hay que hacerlo ya, porque ya vamos tarde", han añadido.