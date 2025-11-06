El presidente de Alemania visitará Gernika el 28 de noviembre en homenaje a las víctimas del bombardeo nazi

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitará la localidad vizcaína de Gernika el próximo 28 de noviembre en homenaje a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937.



Según ha confirmado EITB, Steinmeier se trasladará a Gernika para homenajear a las víctimas del bombardeo, dentro de la visita de Estado que realizará a España entre los días 26 y 28 de este mes. Participará en un acto que tendrá lugar en la Casa de Juntas.



Será la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral, por lo que la cita cobra un gran valor simbólico y político. El paso llega en medio del preocupante auge de la ultraderecha.



La visita de Steinmeier tiene otro precedente histórico: el día en el que Alemania pidió perdón a las víctimas del bombardeo hace 28 años. Lo hizo el entonces presidente Román Herzog través de una carta.