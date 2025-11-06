MEMORIA HISTORIKOA
Alemaniako presidentea Gernikan izango da azaroaren 28an, nazien bonbardaketaren biktimen omenez

Alemaniako presidente bat Gernikara joango den lehen aldia izango da, eta balio sinboliko eta politiko handia hartuko du bisitak. Ultraeskuinaren gorakada kezkagarriaren erdian dator pausoa. 

 Frank-Walter Steinmeier, artxiboko irudi baten. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

 Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidentea Gernikara joango da azaroaren 28an, 1937an Kondor Legio naziak egindako bonbardaketan hildako herritarrak omentzeko. 

EITBk baieztatu duenez, Estatu espainiarrera hil honen 26tik 28ra egingo duen bisita ofizialaren barruan egingo du geldialdia Euskal Herrian, Gernikako Juntetxean egingo den ekitaldi batean parte hartzeko. 

Lehen aldia da Alemaniako presidentea hiribilduan izango dena, eta balio sinboliko handia izango du. Pausoa ultraeskuinaren gorakada kezkagarriaren erdian dator.

Steinmeierren bisitak beste aurrekari historiko bat du Gernikan: Alemaniak bonbardaketaren biktimei barkamena eskatu zienekoa, orain 28 urte. Roman Herzog orduko presidenteak eman zuen urrats hori, gutun bidez. 

 

 

 

 

Alemania Gernika Lumo Memoria Historikoa Politika

