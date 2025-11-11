MEMORIA HISTÓRICA
El proyecto 'La base y la cruz' gana el concurso para resignificar el Valle de Cuelgamuros
El proyecto 'La base y la cruz' ha sido elegido este martes por un jurado como ganador del concurso internacional convocado por el Gobierno de España para resignificar el monumento franquista del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
El secretario general de Agenda Urbana del Ejecutivo español, Iñaqui Carnicero, ha explicado que la propuesta ganadora, identificada con el lema ha sido seleccionada por su "valentía" a la hora de enfrentarse a la monumentalidad del conjunto existente. Según ha dicho, una "gran grieta" transformará el Valle de Cuelgamuros y convertirá el espacio en un lugar de diálogo y pluralidad.
"Propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites, donde se da más protagonismo a la naturaleza, hacia la arquitectura y donde se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una gran grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y que invita a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas", ha asegurado.
El 27 de marzo de este año el Gobierno de España anunció que gastaría 30 millones de euros en la resignificación del Valle de los Caídos, de los cuales 4 millones serían para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones, para toda la resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación.
En el Valle descansan los cuerpos de más de 33 000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. En su basílica estuvieron enterrados el dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos fueron trasladados en 2019 y 2023, respectivamente.
Pérez Iglesias ve falta de "racionalidad" en las demandas de la EHU y cuestiona "el margen de acuerdo" al ser "tan maximalistas"
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, acudirá a la reunión que tiene previsto mantener con el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, con la pretensión de "hablar de todo" y de tratar de "introducir racionalidad" que, a su entender, falta en sus demandas, en relación a "la cuantía, los procedimientos y los plazos". No obstante, ha admitido que le preocupa "cuál es realmente el margen para poder llegar a acuerdos" con un "planteamiento tan maximalista". Tras las discrepancias mantenidas en los últimos días con el rector de la EHU, debido a las declaraciones de Bengoetxea sobre la financiación de la universidad pública vasca, el consejero ha explicado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que ambos se han comunicado "en muchas ocasiones" y han comentado "la necesidad de rebajar el tono".