MEMORIA HISTORIKOA

'La base y la cruz' proposamenak irabazi du Erorien Haranari beste esanahi bat emateko proiektuen lehiaketa

Epaimahaiaren arabera, monumentu multzoari eta inguruari buruzko "beste ikuspegi bat" ematen du proiektuak, topaketari eta elkarrizketari bide ematen diolako. Naturak garrantzi handia hartu du espazio berrian. 

cuelgamuros maqueta

'La base y la cruz' proiektuaren maketa. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

'La base y la cruz' proiektuak irabazi du Madrilgo Cuelgamuros Haraneko (lehen, Erorien Harana) monumentu frankistari beste esanahi bat emateko lehiaketa. Memoria Demokratikoaren Legea ezarrita, Espainiako Gobernuak jarri zuen martxan nazioarte mailako lehiaketa. 

Hedabideen aurrean gaur egindako agerraldian, Iñaqui Carnicero Hiri Agenda Ministerioko idazkari nagusiak eman du irabazlearen berri, eta bere hitzetan, proposamen "ausarta" delako aukeratu du epaimahaiak. "Arrakala handi batek" Cuelgamuros Harana "eraldatu" egingo duela azaldu du, "elkarrizketaren eta aniztasunaren" espazio bilakatuz. 

Zehaztu duenez, "naturak berebiziko garrantzia" hartuko du, eta monumentuaren orain arteko "axialitatea apurtu" egingo da. "Ikuspegi" bat baino gehiagok bat egingo dute gune berrian. "Ikuspegi demokratikoagoa eta pluralagoa emango du", esan du. 

Espainiako Gobernuak iragarri zuen 30 milioi euro bideratuko dituela proiektu berria egitera. 

Egun, Gerra Zibileko bi bandoetako 33.000 biktima daude lurperatuta haranean. Basilika nagusian Francisco Franco diktadorea eta Jose Antonio Primo de Rivera Falangeraren sortzailea egon ziren lurperatuta, baina 2019an eta 2023an, hurrenez hurren, gorpuak handik atera zituzten, Memoria Historikoaren legea oinarri hartuta.

