Francia autoriza la entrega de tres exdirigentes de ETA al Estado español por atentados cometidos en 2000 y 1996

La Justicia francesa ha autorizado este miércoles la entrega al Estado español de los exdirigentes de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi y Javier García Gaztelu, Txapote, por un atentado mortal de un policía en Madrid en 2000 y al último de ellos por otro atentado con coche bomba en San Sebastián en julio de 1996.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha dado en primer lugar luz verde a la euroorden cursada por la Audiencia Nacional de Madrid para que los tres se sienten en el banquillo por la acción en la que fue asesinado en Madrid el teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco. En caso de ser declarados culpables, los tres se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Por otro lado, la sala parisina ha accedido a otra euroorden de la audiencia madrileña contra Txapote para que sea juzgado por el atentado perpetrado con una bomba lapa con el que acabó mutilado el cocinero del cuartel de la policía de San Sebastián Albino Alfredo Machado.

Aunque todos los hechos que se les imputan ocurrieron en el Estado español, la Justicia francesa debe dar el visto bueno cada vez que se quiere sentar en el banquillo a estos tres antiguos jefes de ETA porque fueron arrestados en Francia.