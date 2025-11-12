Epaiketa
2000 eta 1996an egindako atentatuengatik ETAko hiru buruzagi ohi Espainiako Estatuaren esku uzteko baimena eman du Frantziak

Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi eta Javier Garcia Gaztelu, ‘Txapote’, dira.

Javier García Gaztelu, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Justiziak Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi eta Javier Garcia Gaztelu, Txapote, ETAko buruzagi ohiak Espainiako Estatuaren esku uzteko baimena eman du asteazken honetan. Izan ere, hirurak epaituko dituzte 2000an polizia bat hil zuen atentatu bat egiteagatik; hirugarrena, gainera, 1996ko uztailean, Donostian, bonba-autoz egindako beste atentatu bategatik eramango dute auzitara.

Parisko Apelazio Auzitegiko instrukzio-aretoak oniritzia eman dio, lehenik eta behin, Madrilgo Auzitegi Nazionalak eskatutako euroaginduari, Pedro Antonio Blanco armadako teniente koronela Madrilen hil zuten ekintzagatik hirurak aulkian esertzeko. Erruduntzat joz gero, hirurek 20 urte arteko espetxe-zigorra izango dute.

Bestalde, Pariseko aretoak Madrilgo auzitegiak Txapoteren aurka emandako beste euroagindu bat onartu du, Albino Alfredo Machado Donostiako polizia-kuarteleko sukaldariari lapa-bonba batekin egindako atentatuagatik epai dezaten.

Egozten zaizkien gertakari guztiak Espainiako Estatuan gertatu baziren ere, Frantziako Justiziak oniritzia eman behar du ETAko hiru buruzagi ohi horiek Espainian epaitu nahi dituzten bakoitzean, Frantzian atxilotu zituztelako.

Auzitegi Nazionala Madril Politika

