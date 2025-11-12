2000 eta 1996an egindako atentatuengatik ETAko hiru buruzagi ohi Espainiako Estatuaren esku uzteko baimena eman du Frantziak
Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi eta Javier Garcia Gaztelu, ‘Txapote’, dira.
Frantziako Justiziak Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi eta Javier Garcia Gaztelu, Txapote, ETAko buruzagi ohiak Espainiako Estatuaren esku uzteko baimena eman du asteazken honetan. Izan ere, hirurak epaituko dituzte 2000an polizia bat hil zuen atentatu bat egiteagatik; hirugarrena, gainera, 1996ko uztailean, Donostian, bonba-autoz egindako beste atentatu bategatik eramango dute auzitara.
Parisko Apelazio Auzitegiko instrukzio-aretoak oniritzia eman dio, lehenik eta behin, Madrilgo Auzitegi Nazionalak eskatutako euroaginduari, Pedro Antonio Blanco armadako teniente koronela Madrilen hil zuten ekintzagatik hirurak aulkian esertzeko. Erruduntzat joz gero, hirurek 20 urte arteko espetxe-zigorra izango dute.
Bestalde, Pariseko aretoak Madrilgo auzitegiak Txapoteren aurka emandako beste euroagindu bat onartu du, Albino Alfredo Machado Donostiako polizia-kuarteleko sukaldariari lapa-bonba batekin egindako atentatuagatik epai dezaten.
Egozten zaizkien gertakari guztiak Espainiako Estatuan gertatu baziren ere, Frantziako Justiziak oniritzia eman behar du ETAko hiru buruzagi ohi horiek Espainian epaitu nahi dituzten bakoitzean, Frantzian atxilotu zituztelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Fiskal nagusiak berretsi du ez zuela filtratu Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu elektronikoa
2024ko otsailaren 2an Alberto Gonzalez Amadorren (Madrilgo presidentearen bikotekidea) abokatuaren mezu bat filtratzea leporatzen diote fiskal nagusiari. Mezu horretan, Ayusoren bikotekideak Ogasunaren aurkako bi delitu aitortzen zituen, iruzurra egiteagatik haren kontra zabaldutako auzian akordio bat lortzeko asmoz.
Aurrekontuak PPrekin eta EH Bildurekin adostea "ezinezkoa" dela ohartarazi du Arnaldo Otegik
"PSEk ulertu behar du ezin dituela aurrekontuak PPrekin adostu", besteak beste, "alderdaren presidentea kartzelan sartu nahi duen alderdia" delako, adierazi du EH Bilduren idazkari orokorrak ETB2ko En Jake saioan.
Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiak tortura-kasua berriro irekitzeko eskatu du
Auzitegi Nazionalak Sorzabal Irungo mugan atentatu bat egiteagatik absolbitu zuten, atxiloketan tratu txarrak jasan zituela frogatuta geratu delako. Horren ostean erabaki dute kasua berriz irekitzeko eskatzea.
EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du
Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".
Sanchezek "ganorazko politika" egiteko eskatu dio Juntsi, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean"
Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen lehen hitzaldian, Espainiako Gobernuko presidentea Carles Puigdemonten alderdiari zuzendu zaio, espreski aipatu gabe eta, zeharka ere, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.
Pradalesek Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi: "Konfiantza eraikitzea zaila da; galtzea, berriz, erraza"
Lehendakariak ohartarazi du "arduragabekeria politikoa desafekzioaren, populismoaren eta olatu antidemokratikoen pizgarria" dela, hala Espainian nola Euskadin.
Alvaro Garcia Ortiz fiskal nagusiak gaur deklaratuko du Auzitegi Gorenean, Ayusoren bikotekidearen auzian
Estatuko fiskal nagusiak agerraldia egingo du gaur goizean Auzitegi Gorenean, Isabel Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu bat filtratu omen zuelako, sekretuak ezagutaraztea egotzita.
Etxebizitzaren, Segurtasunaren eta mugikortasunaren alorretan elkarlana eskatu dio Insaustik lehendakariari
Imanol Pradalesek Donostiako alkatea hartu du Ajuria Enean, eta hiriko erronka nagusiak aztertu dituzte, Etxebizitzari lehentasuna emanez.
Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili
Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta Es-Alert mezuaren atzerapena ez zela bere errua izan.