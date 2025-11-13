Parlamento de Navarra
Chivite dice que en su Gobierno no hay "ningún indicio" de corrupción: "No me harán caer, no lo van a conseguir"

En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.
GRAFCAV6398. PAMPLONA, 13/11/2025.-El Debate del Estado de la Comunidad Foral ha arrancado con la intervención de la presidenta María Chivite, quien sin límite de tiempo expondrá la gestión de su Ejecutivo, tras lo que tomarán la palabra los diferentes portavoces parlamentario.Tras unas breves palabras del presidente del Parlamento, Unai Hualde, detallando las normas de la sesión, Chivite ha subido al estrado donde tras dar la bienvenida ha dejado ya el primero de sus mensajes: "Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y ofrecemos una estabilidad política e institucional que constata una manera de hacer las cosas que funciona". EFE/ Jesús Diges
Maria Chivite, este jueves, en el Parlamento de Navarra. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Chivitek esan du bere Gobernuan ez dagoela ustelkeria zantzurik: "Ez naute eroraraziko, ez dute lortuko"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que su Gobierno es "honesto" y que no hay en él "ningún indicio de corrupción, ninguno". "Insinuar lo contrario es mentir deliberadamente", ha afirmado, para advertir: "No me harán caer".

En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.

La presidenta ha indicado que en el último mes, la comisión de investigación que se está celebrando en el Parlamento foral, igual que la del Senado, "está demostrando que no hay corrupción en Navarra". "Los propios técnicos de la Mesa de Belate que ya han pasado por ella lo han dicho con claridad. Nadie ha dado instrucciones políticas. Nadie les ha influido en sus votaciones", ha expuesto.

En su opinión, "el desarrollo de la mesa de contratación de Belate podrá cuestionarse por otros asuntos, pero desde luego no porque alguien haya impedido a sus miembros decidir libremente". "Por tanto, puede haber un debate entre técnicos y sobre mejoras del procedimiento. Ya estamos haciéndolas y lo seguiremos implementando a través de la ley de contratos. Pero en ningún caso, corrupción", ha aseverado.

"Hay quien deslegitima la palabra de una presidenta, por cierto sin una sola prueba, pero me temo que no van a poder cuestionar a todos los técnicos trabajadores públicos de una mesa en la que no hay políticos", ha afirmado Chivite, quien ha señalado: "Desde que soy presidenta han intentado manchar mi nombre y el del Gobierno no sé ya cuántas veces". "Todas con mentiras. Pero no me harán caer, no lo van a conseguir", ha manifestado la presidenta, quien ha defendido que "la honestidad no puede perder en democracia". "No solo vamos a seguir, sino que vamos a trabajar, con más ahínco si cabe, por Navarra", ha sentenciado.

 

María Chivite, este jueves, en el Parlamento. Foto: Europa Press. 

"Prosperidad compartida"

En otro momento de su intervención, María Chivite ha señalado que "el reto del Gobierno es seguir impulsando un modelo de prosperidad compartida, de crecimiento económico, desarrollo social, vertebración territorial e integración de la diversidad". "Un modelo político referente por su eficacia, si articulamos la complejidad desde el diálogo constructivo", ha opinado la presidenta, que ha defendido Navarra como "un espacio de convivencia donde la mayoría social rechaza la violencia, las provocaciones, el autoritarismo, todo compartimiento que altera la normalidad y que perturba el bienestar y la paz social".

Según ha indicado, "Navarra no ha sido permeable hasta ahora a la ola ultraconservadora y desestabilizadora que algunos quieren importar". "Una mayoría social se niega a importar lo malo, porque vive bien, lo que quiere es mejorar, nunca ir a peor. Y lo que trae el autoritarismo de derechas es destrucción del sistema y peor calidad de vida. Derechos y oportunidades para la élite, abandono y opresión para la mayoría", ha expuesto.

Chivite ha afirmado que su Gobierno "seguirá, con los hechos, defendiendo una Navarra foral, donde se vive bien, donde avanzamos en común, donde colaboramos unos y otros, instituciones, sector privado, sociedad civil y ciudadanía". "Es un honor ser presidenta de esta Navarra que cree en sí misma, que mira al futuro con esperanza, que se aleja de corrientes políticas tóxicas porque mayoritariamente quiere vivir en paz, en libertad, y con altos estándares de calidad de vida y servicios públicos", ha señalado.

Parlamento de Navarra Gobierno de Navarra Navarra Corrupción Política María Chivite PSN Política

