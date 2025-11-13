Nafarroako Parlamentua
Chiviteren hitzetan Gobernuan ez dago ustelkeria zantzurik: "Ez naute eroraraziko, ez dute lortuko"

Parlamentuan egindako osoko bilkuran, Chivitek esan duenez "edukiontziak gurutatzea bezain antisistema da instituzioak eta demokrazia ahultzen dituzten gezurrak zabaltzea". "Ez zaiteztela harritu ultraeskuinak gainetik pasatzen zaituztenean, zuek ari zarete haiei lan zikina egiten", esan die Gobernuan ustelkeria dagoela iradokitzen dutenei.

GRAFCAV6398. PAMPLONA, 13/11/2025.-El Debate del Estado de la Comunidad Foral ha arrancado con la intervención de la presidenta María Chivite, quien sin límite de tiempo expondrá la gestión de su Ejecutivo, tras lo que tomarán la palabra los diferentes portavoces parlamentario.Tras unas breves palabras del presidente del Parlamento, Unai Hualde, detallando las normas de la sesión, Chivite ha subido al estrado donde tras dar la bienvenida ha dejado ya el primero de sus mensajes: "Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y ofrecemos una estabilidad política e institucional que constata una manera de hacer las cosas que funciona". EFE/ Jesús Diges
Maria Chivite, ostegun honetan, Nafarroako Parlamentuan. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko lehendakaria ostegun honetan, Foru Erkidegoaren Egoerari buruzko Eztabaidan esan duenez, bere Gobernua "zintzoa" da eta hartan "ez dago inongo korrupzio zantzurik, ezta bat ere". "Kontrakoa iradokitzea, nahita gezurra esatea da", baieztatu du, eta irmo ohartarazi du: "Ez naute eroraraziko". 

Parlamentuko osoko blikuran ia ordu eta erdiz aritu da lehendakaria eta, besteak beste, esan duenez, "edukiontziak gurutatzea bezain antisistema da instituzioak eta demokrazia ahultzen dituzten gezurrak zabaltzea". "Ez zaiteztela harritu ultraeskuinak gainetik pasatzen zaituztenean, zuek ari zarete haiei lan zikina egiten", esan die Gobernuan ustelkeria dagoela iradokitzen dutenei. 

Lehendakariak zehaztu duenez, azken hilabetean Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordea nahiz Senatuakoa agerian uzten ari da "Nafarroan ez dagoela ustelkeriarik. Batzordetik pasa diren Belateko Mahaiko teknikariek ere garbi esan dute. Inork ez du jarraibide politikorik eman. Inork ez du euren botoetan eragin", azaldu du. 

Bere ustetan,  "Belateko kontratazio mahaiaren garapena beste arrazori batzuengatik jar zitekeen zalantzan, baina ez behintzat  inork kideei askatasunez erabaki ahal izatea oztopatu duelako". "Horrenbestez, baliteke teknikarien arteko eztabaida bat egotea jardunbidea hobetzeari begira; ari gara horretan eta kontratuen legearen bitartez egikarituko dugu. Baina ez dago, inolaz ere, ustelkeriarik", ziurtatu du. 

"Badago lehendakariaren hitza delegitimatzen duenik, batere frogarik gabe egin ere, baina ezingo dute politikaririk ez dagoen mahai bateko teknikari publiko gutzien hitza zalantzan jarri", azpimarratu du. "Lehendakari naizenetik ez dakit zenbat aldiz saiatu diren nire izena eta Gobernuarena zikintzen, beti gezurrekin. Baina ez naute eroraraziko, ez dute lortuko", esan du, eta aldarrikatu duenez "zintzotasunak ezin du demokrazian galtzaile irten". Horregatik, nabarmendu duenez, "jarraituko dugu, baina, gainera, Nafarroaren alde are eta gartsuago egingo dugu lan". 

Maria Chivite, ostegun honetan Nafarroako Parlamentuan. Argazkiak: Europa Press.

"Oparotasun partekatua"

Bere hitzaldiaren beste une batean, Maria Chivitek adierazi duenez Gobernuaren erronka "oparotasun eredu partekatua, hazkunde ekonomikoa, garapen soziala, lurralde egituraketa eta aniztasunaren integrazioa bultzatzen jarraitzea" da. "Eragakinkortasunagatik erreferente den eredu politiko bat, baldin eta konplexutasun hori guztia elkarrizketa eraikitzaile batetik artikulatzen badugu. Nafarroa "elkabizitzarako espazio" gisa definitu du lehendakariak, "non gehiengo sozial batek gaitzesi egiten dituen indarkeria, probokazioak eta autoritarismoa, bai eta normaltasuna nahasten duen eta ongizatea eta bake soziala hausten duen jokabide oro". 

Azaldu duenez, "Nafarroan ez da orain arte batzuek inportatu nahi duten olatu ultrakontserbadore eta desegonkortzailea iragazi. "Gehiengo sozial batek uko egiten dio txarra dena inportatzeari, ondo bizi delako, hobetu egin nahi duelako eta ez okerrera joan. Eta autoritarismo eskuindarrak ekartzen duena da sistemaren suntsiketa eta bizi kalitate okerragoa. Eskubideak eta aukerak elitearentzat, bazterketa eta zapalkuntza gehiengoarentzat", azaldu du.

Chivitek adierazi duenez, bere Gobernuak "Nafarroa forala defendatzen jarraituko du, ekintzekin", "ondo bizitzen den, elkarrekin aurrera egiten dugun Nafarroa, erakundeak, sektore pribatua, gizarte zibila eta herritarrek elkar laguntzen dugun Nafarroa". 

Baieztatu duenez, "ohorea da bere buruarengan sinesten duen Nafarroa honen lehendakari izatea, aurrera itxaropenez begiratzen duen herrialdea eta korronte politiko toxikoetatik urruntzen dena, gehiengoak bakean bizi nahi baitu, aske, eta bizi-kalitate eta zerbitzu-publiko onenekin". 

Nafarroako parlamentua Nafarroako Gobernua Nafarroa Ustezko ustelkeria politikoa María Chivite PSN Politika

