Chiviteren hitzetan Gobernuan ez dago ustelkeria zantzurik: "Ez naute eroraraziko, ez dute lortuko"
Parlamentuan egindako osoko bilkuran, Chivitek esan duenez "edukiontziak gurutatzea bezain antisistema da instituzioak eta demokrazia ahultzen dituzten gezurrak zabaltzea". "Ez zaiteztela harritu ultraeskuinak gainetik pasatzen zaituztenean, zuek ari zarete haiei lan zikina egiten", esan die Gobernuan ustelkeria dagoela iradokitzen dutenei.
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko lehendakaria ostegun honetan, Foru Erkidegoaren Egoerari buruzko Eztabaidan esan duenez, bere Gobernua "zintzoa" da eta hartan "ez dago inongo korrupzio zantzurik, ezta bat ere". "Kontrakoa iradokitzea, nahita gezurra esatea da", baieztatu du, eta irmo ohartarazi du: "Ez naute eroraraziko".
Parlamentuko osoko blikuran ia ordu eta erdiz aritu da lehendakaria eta, besteak beste, esan duenez, "edukiontziak gurutatzea bezain antisistema da instituzioak eta demokrazia ahultzen dituzten gezurrak zabaltzea". "Ez zaiteztela harritu ultraeskuinak gainetik pasatzen zaituztenean, zuek ari zarete haiei lan zikina egiten", esan die Gobernuan ustelkeria dagoela iradokitzen dutenei.
Lehendakariak zehaztu duenez, azken hilabetean Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordea nahiz Senatuakoa agerian uzten ari da "Nafarroan ez dagoela ustelkeriarik. Batzordetik pasa diren Belateko Mahaiko teknikariek ere garbi esan dute. Inork ez du jarraibide politikorik eman. Inork ez du euren botoetan eragin", azaldu du.
Bere ustetan, "Belateko kontratazio mahaiaren garapena beste arrazori batzuengatik jar zitekeen zalantzan, baina ez behintzat inork kideei askatasunez erabaki ahal izatea oztopatu duelako". "Horrenbestez, baliteke teknikarien arteko eztabaida bat egotea jardunbidea hobetzeari begira; ari gara horretan eta kontratuen legearen bitartez egikarituko dugu. Baina ez dago, inolaz ere, ustelkeriarik", ziurtatu du.
"Badago lehendakariaren hitza delegitimatzen duenik, batere frogarik gabe egin ere, baina ezingo dute politikaririk ez dagoen mahai bateko teknikari publiko gutzien hitza zalantzan jarri", azpimarratu du. "Lehendakari naizenetik ez dakit zenbat aldiz saiatu diren nire izena eta Gobernuarena zikintzen, beti gezurrekin. Baina ez naute eroraraziko, ez dute lortuko", esan du, eta aldarrikatu duenez "zintzotasunak ezin du demokrazian galtzaile irten". Horregatik, nabarmendu duenez, "jarraituko dugu, baina, gainera, Nafarroaren alde are eta gartsuago egingo dugu lan".
"Oparotasun partekatua"
Bere hitzaldiaren beste une batean, Maria Chivitek adierazi duenez Gobernuaren erronka "oparotasun eredu partekatua, hazkunde ekonomikoa, garapen soziala, lurralde egituraketa eta aniztasunaren integrazioa bultzatzen jarraitzea" da. "Eragakinkortasunagatik erreferente den eredu politiko bat, baldin eta konplexutasun hori guztia elkarrizketa eraikitzaile batetik artikulatzen badugu. Nafarroa "elkabizitzarako espazio" gisa definitu du lehendakariak, "non gehiengo sozial batek gaitzesi egiten dituen indarkeria, probokazioak eta autoritarismoa, bai eta normaltasuna nahasten duen eta ongizatea eta bake soziala hausten duen jokabide oro".
Azaldu duenez, "Nafarroan ez da orain arte batzuek inportatu nahi duten olatu ultrakontserbadore eta desegonkortzailea iragazi. "Gehiengo sozial batek uko egiten dio txarra dena inportatzeari, ondo bizi delako, hobetu egin nahi duelako eta ez okerrera joan. Eta autoritarismo eskuindarrak ekartzen duena da sistemaren suntsiketa eta bizi kalitate okerragoa. Eskubideak eta aukerak elitearentzat, bazterketa eta zapalkuntza gehiengoarentzat", azaldu du.
Chivitek adierazi duenez, bere Gobernuak "Nafarroa forala defendatzen jarraituko du, ekintzekin", "ondo bizitzen den, elkarrekin aurrera egiten dugun Nafarroa, erakundeak, sektore pribatua, gizarte zibila eta herritarrek elkar laguntzen dugun Nafarroa".
Baieztatu duenez, "ohorea da bere buruarengan sinesten duen Nafarroa honen lehendakari izatea, aurrera itxaropenez begiratzen duen herrialdea eta korronte politiko toxikoetatik urruntzen dena, gehiengoak bakean bizi nahi baitu, aske, eta bizi-kalitate eta zerbitzu-publiko onenekin".
Zure interesekoa izan daiteke
CTBk atzera bota du garraioetako deskontuak otsailaren 20ra luzatzeko Aldundiak egindako proposamena
Proposamena Bizkaiko Garraio Kontseiluan landu da, baina atzera bota dute, Leixuri Arrizabalaga Aldundiko bozeramaileak ostegun honetan baieztatu duenez. Diputatuak zehaztu duenez, proposamenari bide ez emateak "oraingoz luzapena aplikatu ezin izatea" dakarren arren, foru erakundeak "ildo horretan akordio bat lortu ahal izateko lanean" jarraituko du.
Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi dute epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek
EBko abokatu nagusiak amnistia legearen inguruan emandako iritziaren inguruko balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak. PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak.
Ansola: "EAJ da alderdi bakarra, Voxekin izan ezik, alderdi guztiekin negoziatzeko ateak zabalik dituena"
Bizkai Buru Batzarreko presidenteak Euskadi Irratian egin duen elkarrizketa batean adierazi du, gainera, "gardentasuna" bultzatzen duela Segurtasun sailak atxilotuen jatorriak argitaratzeak. Gernikako Estatutuari dagokionez, azpimarratu du "traba politiko eta administratiboak" jartzen ari zaiela Espainiako Gobernua.
Mitxel Lakuntza: "Herri-ekimen legegile honen eztabaida ukatzea autogobernuari uko egitea da"
ELAren idazkari nagusiak ohartarazi duenez, ekimena tramitera ez onartzea "astakeria izango litzateke, iruzur demokratikoa", izan ere, "hori delako gizarteak legegintzan zuzenean parte hartzeko eskura duen mekanismo bakarra".
Eusko Legebiltzarrak atzera bota du Euskadirako gutxieneko soldata propioa ezartzeko ekimen legegilea
Hainbat sindikatuk bultzatutako eta 138.000 sinadurek babestutako proposamenak kontrako 44 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso ditu, eta ez dute Legebiltzarrean eztabaidatuko.
Zupiriak ohartarazi du larunbatean, Bilbon, komunikatu gabeko manifestazio baterako deialdia egin dela
Komunikatu gabeko manifestazioa Euskal Herriko futbol eta saskibaloi klub nagusietako taldeetako "muturreko zaleek" deitutakoa dela adierazi du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak. Larunbatekoa "nahi nuke izatea festa eguna, aldarrikapen eguna, elkartasun eguna, eta ez istilu eguna. Nahiago nuke denok pozik amaitu, eta ez Polizia ereduaz eztabaidatzen", esan du Zupiriak, Eusko Legebiltzarraren atarian egindako adierazpenetan.
Gutxieneko soldata propioaren eztabaida aurrera egiteko babesik gabe eztabaidatuko da gaur Legebiltzarrean
09:30etik aurrera, ELAk, LABek, ESKk, Steilasek, Hiruk eta Etxaldek Herri Ekimen Legegilea defendatuko dute (138.000 sinadura alde dituena) Eusko Legebiltzarrean, baina emaitza erabakita dagoela dirudi: EAJk eta PSE-EEk tramitazioaren aurka bozkatuko dute, Eusko Jaurlaritzaren irizpidearen ildotik.
Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuek egindako esleipen guztiak legezkoak direla defendatu du EAJk
Eusko Jaurlaritzak urriaren 28an kendu zuen Edurne Egaña EPKren zuzendari kargutik, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza gaietarako aholkulari izendatu zuen.
Sanchezentzat "bereziki mingarria" da Juan Carlos I.ak Franco diktadorea goraipatzea
Ione Belarra Podemoseko bozeramaileak monarkiaren inguruko erreferendum bat eskatu du, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruari oso larria iruditu zaio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Estatuburu ohia kritikatzea.