CTB rechaza la propuesta de Diputación para extender al 20 de febrero los descuentos en transportes
El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha rechazado la propuesta de la Diputación de Bizkaia de extender hasta el próximo 20 de febrero los actuales descuentos en el transporte público, si bien la institución foral mantiene su intención de prorrogarlos y seguirá "trabajando para poder llegar a alcanzar un acuerdo" con en Consejo del CTB.
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, anunció el pasado mes de octubre la intención de su Gobierno de trasladar al Consejo del CTB una propuesta para extender las medidas actualmente vigentes hasta el 20 de febrero hasta tener "certidumbre" sobre la continuidad de la financiación de descuentos en el transporte público por parte del Gobierno de España.
La propuesta se ha tratado ya en el seno del Consejo de Transportes de Bizkaia, pero ha sido rechazada, según ha confirmado este jueves la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga.
La diputada ha precisado que, aunque el rechazo supone que "de momento no se pueda aplicar la prórroga", desde la institución foral se seguirá "trabajando para poder alcanzar un acuerdo en ese sentido".
Según ha reiterado, la intención de la Diputación es "prorrogar esas medidas vigentes tarifarias con la idea un poco también de compensar" a los viajeros vizcaínos por "el retraso de mes y medio a la hora de implementarlas entre enero y el 20 de febrero de 2024".
Asimismo, el Gobierno foral pretende, en palabras de su portavoz, "adelantarse y prevenir, dotando de un marco de seguridad jurídica al CTB, a la espera de que se aclare ese escenario tarifario que pueda haber a nivel estatal".
"De ahí la propuesta de la diputada general y que seguiremos trabajando para poder llegar a alcanzar un acuerdo en el seno del Consejo de CTB", ha insistido Arrizabalaga, que ha explicado que "hay opción todavía de poder mantener esa vigencia".
