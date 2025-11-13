Garraio publikoa
CTBk atzera bota du garraioetako deskontuak otsailaren 20ra luzatzeko Aldundiak egindako proposamena

Proposamena Bizkaiko Garraio Kontseiluan landu da, baina atzera bota dute, Leixuri Arrizabalaga Aldundiko bozeramaileak ostegun honetan baieztatu duenez. Diputatuak zehaztu duenez, proposamenari bide ez emateak "oraingoz luzapena aplikatu ezin izatea" dakarren arren, foru erakundeak "ildo horretan akordio bat lortu ahal izateko lanean" jarraituko du.

BIZKAIBUS ELA
Bizkaibus.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Garraio Partzuergoak (CTB) uko egin dio Bizkaiko Foru Aldundiak garraio publikoan egun dauden deskontuak otsailaren 20ra arte luzatzeko egindako proposamenari. Hala ere, foru erakundeak deskontuak luzatzeko asmoari eusten dio, eta CTBren Kontseiluarekin "akordio batera iristeko lanean" jarraituko du.

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak joan den urrian iragarri zuen CTBren Kontseiluari helarazi nahi zion proposamena, gaur egun indarrean dauden neurriak otsailaren 20ra arte luzatzeko, Espainiako Gobernuak garraio publikoan deskontuak finantzatzen jarraitzeko "ziurtasuna" izan arte.

Proposamena Bizkaiko Garraio Kontseiluan landu da, baina atzera bota dute, Leixuri Arrizabalaga Aldundiko bozeramaileak ostegun honetan baieztatu duenez.

Diputatuak zehaztu duenez, propsamna ez onartzeak "oraingoz luzapena aplikatu ezin izatea" dakarren arren, foru erakundeak "ildo horretan akordio bat lortu ahal izateko lanean" jarraituko du.

Azaldu dudenez 2024ko urtarriletik otsaillaren 20ra bitartean atzerapena izan zen Bizkaian deskontuak ezartzerakoan, eta hain zuen ere Aldundiaren asmoa da "indarrean dauden tarifa neurri horiek luzatzea, Bizkaiko bidaiariei azterapen hori konpentsatzeko". 

Era berean, Foru Gobernuak, bozeramailearen hitzetan, "egoerari aurre hartu nahi dio, CTBri segurtasun juridikoko esparru bat emanez, Estatu mailako tarifa-politikak argitu arte".

"Hortik dator diputatu nagusiaren proposamena, eta lanean jarraituko dugu CTBren Kontseiluan akordio bat lortu ahal izateko", berretsi du Arrizabalagak, eta azaldu duenez "oraindik badago indarrean jarraitzeko aukera".

