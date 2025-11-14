INICIATIVA
ERC pide emitir un mínimo de canciones en euskera, catalán o gallego en las radios estatales

Plantea la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para que las radios musicales de ámbito estatal emitan al menos un 5 % de sus canciones en lenguas oficiales distintas al castellano.
Un estudio de radio. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Irratietan gutxieneko abesti batzuk euskaraz, katalanez edo galegoz entzuteko eskatu du ERCk
Última actualización

ERC ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso, donde pide que las radios musicales de ámbito estatal emitan al menos un 5 % de sus canciones en euskera, gallego, catalán y otras lenguas oficiales distintas al castellano.

La iniciativa es una proposición no de ley registrada para su debate y votación en la Comisión de Cultura del Congreso. Con ella, ERC plantea la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

La formación catalana lamenta la "presencia casi inexistente" en las radios musicales estatales de las lenguas oficiales distintas al castellano, lo que, en su opinión, reduce las oportunidades de escucha de sectores musicales emergentes, "que ven restringida su difusión y opciones de crecimiento". 

