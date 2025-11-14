Irratietan gutxieneko abesti batzuk euskaraz, katalanez edo galegoz entzuteko eskatu du ERCk
Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra aldatzea proposatu du, estatu mailako musika-irratiek abestien % 5, gutxienez, gaztelaniaz besteko hizkuntza ofizialetan jar ditzaten.
Estatu mailako musika-irratietan, gutxienez abestien % 5 euskaraz, galegoz, katalanez edota gaztelania ez den beste hizkuntza ofizial batzuetan jartzeko ekimena aurkeztu du ERCk ostiral honetan Kongresuan.
Zehazki, Kongresuko Kultura Batzordean eztabaidatzeko eta bozkatzeko legez besteko proposamen bat da. Horren bitartez, Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra aldatzea proposatu du alderdiak.
ERCk nabarmendu duenez, estatuko musika-irratietan "ia ez da entzuten" gaztelania ez den beste hizkuntza ofizialetako musikarik. Horrek, murriztu egiten ditu gorabidean diren musika taldeak entzuteko aukerak, "haien hedapena eta hazteko aukerak nabarmen murriztuta".
Etxanobek garraio publikoko deskontuak luzatzeko proposamena eramango du berriro CTBra
Bizkaiko Garraio Partzuergoak tarifak ezartzeko eskumen osoa duela esan du Bizkaiko ahaldun nagusiak, eta urtarrilaren 1ean amaitu baino lehen akordio bat lortzea espero duela erantsi du.
EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute
Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".
Accionaren Bilboko egoitza eta Donostiako Noran eta Erkolan kooperatibak miatu ditu Guardia Zibilak Koldo auziarekin lotuta
Bizkaiko hiriburuko Accionaren egoitzara ez ezik, Madrilgora eta Sevillakora ere sartu dira agenteak, epaileak hala aginduta. Egoitzak miatu dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Bilboko egoitzatik lau motxila atera ditu Guardia Zibilak.
Pello Otxandianok dio larunbata "egun baketsua" izan behar dela Palestinan "bakea eskatzen dugulako"
Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du ez dagoela kezkatuta larunbat honetan Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida solidarioaren atarian istiluak egon daitezkeelako, Bilboko San Mames estadioan, eta nabarmendu du "egun baketsua" izan behar dela, "bakea eskatzen dugulako".
Maitane Ipiñazar: "Arartekoaren inguruan, Otegik bi gezur garrantzitsu esan ditu"
Maitane Ipiñazar jeltzalearen esanetan, "begi-bistakoa" da Mikel Mancisidor euskalduna dela, adierazpen asko euskaraz egin dituelako. BBBko burukidearen arabera, Otegik esan zuen "Arartekoa emakumea izan beharko zela", baina "EH Bilduren lehentasunen artean ez da egon Arartekoa emakumea izatea", erantsi du.
Epai zain geratu da fiskal nagusiaren aurkako epaiketa
Azken saioan, Garcia Ortizen defentsak berretsi du Alberto Gonzalez Amador enpresaburua dela "benetako filtratzailea". Akusazioek, berriz, salatu dute fiskal nagusiak prentsa erabili zuela, herritarren artean iritzi bat sortzeko.
Juntsen abstentzioak Sanchezen Gobernuari arnasa eman dio, nuklearrei buruzko bozketan
Espainiako Gobernuarekiko haustura formalizatu eta hamar egunera, Carles Puigdemonten alderdiak PPren zuzenketa batek aurrera egitea eragotzi du. Txalo zaparrada batekin eratzun dute PSOEko diputatuek.
Zupiria: "Larunbatekoa nahi nuke izatea festa eguna, aldarrikapen eguna, elkartasun eguna, eta ez istilu eguna"
Ostegun goizean Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ohartarazi du larunbaterako komunikatu gabeko mobilizazio bat deituta dagoela, Euskal Herriko klubetako zaleek eta Palestinarekin Elkartasunak deitutakoari erreferentzia eginez. Hala ere, arratsaldean argitu dute mobilizazio hori komunikatuta eta baimenduta dagoela asteazken arratsaldetik.
CTBk atzera bota du garraioetako deskontuak otsailaren 20ra luzatzeko Aldundiak egindako proposamena
Proposamena Bizkaiko Garraio Kontseiluan landu da, baina atzera bota dute, Leixuri Arrizabalaga Aldundiko bozeramaileak ostegun honetan baieztatu duenez. Diputatuak zehaztu duenez, proposamenari bide ez emateak "oraingoz luzapena aplikatu ezin izatea" dakarren arren, foru erakundeak "ildo horretan akordio bat lortu ahal izateko lanean" jarraituko du.