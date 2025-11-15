El lehendakari viaja a París para "reforzar la cooperación institucional y cultural con Francia"

El lehendakari Imanol Pradales realizará la semana que viene un viaje oficial a París con el objetivo de “reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia”.

Según ha informado el Gobierno Vasco, durante dos días, entre el 18 y el 19 de noviembre, desarrollará una agenda que incluye reuniones con responsables políticos, académicos y culturales, “consolidando la proyección internacional de Euskadi”.

La visita comenzará en el “Instituto Jacques Delors”, donde presentará su visión sobre “los principales desafíos europeos”, entre ellos la competitividad industrial, la cohesión territorial y la transición ecológica. Más tarde ofrecerá una conferencia en Sciences Po Paris titulada “Euskadi in the face of a changing world order”, moderada por Arancha González Laya.

Pradales se reunirá también con Carole Delga, presidenta de la Asociación de Regiones de Francia, para abordar “los retos comunes de las regiones europeas en materia de descentralización, cohesión y movilidad”. Ese mismo día participará en un encuentro con la diáspora vasca en París organizado por la Delegación de la CAV en el Estado francés.

En la jornada del miércoles, el lehendakari mantendrá una reunión con Catherine Chabaud, ministra delegada para el Mar y la Pesca, con quien analizará la cooperación marítima y europea en el marco de la futura Macroregión Atlántica. Después se entrevistará con Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France, para explorar oportunidades en innovación y desarrollo sostenible.

El viaje finalizará con la celebración del 15º aniversario del Instituto Etxepare en la Biblioteca Nacional de Francia, un acto que “simboliza la proyección internacional de la cultura y la lengua vascas”.