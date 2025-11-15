El lehendakari viaja a París para "reforzar la cooperación institucional y cultural con Francia"
El lehendakari Imanol Pradales realizará la semana que viene un viaje oficial a París con el objetivo de “reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia”.
Según ha informado el Gobierno Vasco, durante dos días, entre el 18 y el 19 de noviembre, desarrollará una agenda que incluye reuniones con responsables políticos, académicos y culturales, “consolidando la proyección internacional de Euskadi”.
La visita comenzará en el “Instituto Jacques Delors”, donde presentará su visión sobre “los principales desafíos europeos”, entre ellos la competitividad industrial, la cohesión territorial y la transición ecológica. Más tarde ofrecerá una conferencia en Sciences Po Paris titulada “Euskadi in the face of a changing world order”, moderada por Arancha González Laya.
Pradales se reunirá también con Carole Delga, presidenta de la Asociación de Regiones de Francia, para abordar “los retos comunes de las regiones europeas en materia de descentralización, cohesión y movilidad”. Ese mismo día participará en un encuentro con la diáspora vasca en París organizado por la Delegación de la CAV en el Estado francés.
En la jornada del miércoles, el lehendakari mantendrá una reunión con Catherine Chabaud, ministra delegada para el Mar y la Pesca, con quien analizará la cooperación marítima y europea en el marco de la futura Macroregión Atlántica. Después se entrevistará con Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France, para explorar oportunidades en innovación y desarrollo sostenible.
El viaje finalizará con la celebración del 15º aniversario del Instituto Etxepare en la Biblioteca Nacional de Francia, un acto que “simboliza la proyección internacional de la cultura y la lengua vascas”.
Te puede interesar
50 años sin Franco: así fueron las últimas cinco semanas del dictador
Hace exactamente 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Su fallecimiento fue el resultado de una serie de complicaciones médicas que se hicieron evidentes en las últimas semanas de su vida, en un contexto de profunda crisis en España, tanto política como social.
D'Anjou comienza este lunes la ronda presupuestaria con la oposición
Según el consejero, el Gobierno Vasco acude a esta ronda con la voluntad "clara" de escuchar y "ensanchar si se puede" los acuerdos en torno al proyecto de Ley de Presupuestos de 2026.
El franquismo, un periodo oscuro para el euskera: años de prohibición y persecución
A pesar de las prohibiciones impuestas por Franco, se crearon ikastolas para dar impulso al euskera, aunque fuera de forma clandestina. Así, consiguieron hacer frente a los problemas y poner en marcha iniciativas hasta entonces prohibidas.
El juez Peinado archiva la causa a la alto cargo de La Moncloa imputada en el ‘caso Begoña Gomez’
El magistrado ha decidido levantar la imputación por malversación a Judit González, secretaria general de Presidencia del Gobierno español, tras tomarle declaración este domingo.
Homenaje a las 92 personas asesinadas por el franquismo en la sierra del Perdón
Este mediodía se ha celebrado un acto de homenaje y recuerdo en el memorial de las fosas del Perdón. “La verdad la sabemos, la justicia la seguimos esperando”, han declarado los familiares y amigos de aquellas víctimas asesinadas.
Rostros conocidos de la cultura vasca recuerdan los momentos posteriores a la muerte de Franco
ETB ha entrevistado a varias personas conocidas con el objetivo de conocer cómo recuerdan en la actualidad las vivencias de aquellos momentos. En esta tertulia han participado Xabier Amuriza, Mariasun Landa y Bernardo Atxaga, entre otros.
EH Bildu llama a decir el próximo sábado en Bilbao que los fascistas "no pasarán"
El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha llamado este domingo a la ciudadanía a salir a la calle el próximo sábado y tomar parte en la manifestación convocada por la coalición soberanista en Bilbao para decir "a los fascistas que aquí -en Euskadi- hay un pueblo digno y que no pasarán".
Jordi Pujol ingresado en el hospital por neumonía
El expresidente catalán ha sido hospitalizado a tan solo una semana de su juicio.
El PP de Bizkaia ve “muy difícil” apoyar los presupuestos de la Diputación
La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha criticado la "decadencia" del territorio histórico por la "pérdida de 3.000 empresas en una década", y cree que el actual proyecto de presupuestos ahonda en las políticas que han llevado a esa situación.