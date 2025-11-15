Lehendakaria Parisera joango da Frantziarekin lankidetza instituzionala eta kulturala sendotzera
Bisita ofizialean, azaroaren 18an eta 19an, bilera politiko, akademiko eta kulturalak egingo ditu. Etxepare Institutuaren 15. urteurrena ospatzeko ekitaldiarekin amaituko du bidaia, Frantziako Liburutegi Nazionalean.
Imanol Pradales lehendakariak bidaia ofiziala egingo du Parisera “Euskadi eta Frantziaren arteko harreman instituzionalak, europarrak eta kulturalak indartzea” helburu. Bi eguneko egonaldian, goi mailako arduradun politiko, akademiko eta kulturalekin bilduko da, nazioartean EAEren presentzia sendotzeko.
Lehendakaritzatik zehaztu dutenez, lehenengo egunean, lehendakaria Jacques Delors Institutuan izango da, Europaren etorkizunari buruzko hausnarketarako gune nagusietako batean. Bertan, “Europaren erronka nagusiei buruz” duen ikuspegia azalduko du, besteak beste lehiakortasun industrialari, lurralde kohesioari eta trantsizio ekologikoari lotuta. Ondoren, hitzaldia eskainiko du Sciences Po Parisko Ikasketa Politikoetako Institutuan, “Euskadi in the face of a changing world order” izenburupean.
Arratsaldean, Pradalesek bilera izango du Carole Delga Frantziako Eskualdeen Elkarteko presidentearekin, Europako eskualdeek “deszentralizazioaren, kohesioaren eta mugikortasunaren arloan dituzten erronka komunak” lantzeko. Jarraian, lehendakaria euskal diasporarekin elkartuko da, Euskadiren Frantziako Ordezkaritzak eta Pariseko Eskual Etxeak antolatutako topaketan.
Asteazkenean, lehendakaria Catherine Chabaudekin bilduko da, Itsaso eta Arrantzarako ministro ordezkari izendatu berriarekin, eta Europako eta itsas arloko lankidetza aztertuko dute, etorkizuneko Makroeskualde Atlantikoa garatzeko asmoz. Gero, Pradalesek Valerie Pecresse Île-de-Franceko Eskualde Kontseiluko presidentearekin bilera egingo du, berrikuntzan, garapen jasangarrian eta ezagutzaren ekonomian lankidetzarako aukerak aztertzeko.
Bidaia Etxepare Institutuaren 15. urteurrenaren ospakizunarekin amaituko da, Frantziako Liburutegi Nazionalean. Ekitaldian parte hartuko dute, besteak beste, Ibone Bengoetxea lehen lehendakariordeak eta Gilles Pecout BnFko presidenteak. Jaurlaritzaren arabera, urtemuga honek euskal hizkuntzak eta kulturak nazioartean duten proiekzioa irudikatzen du, eta bisita honekin, lehendakariak Euskadik Europarekin, bere diasporarekin eta bere identitate kulturalaren nazioarteko sustapenarekin duen konpromisoa berresten du.
