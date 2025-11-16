ANIVERSARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

50 años sin Franco: así fueron las últimas cinco semanas del dictador

Hace exactamente 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Su fallecimiento fue el resultado de una serie de complicaciones médicas que se hicieron evidentes en las últimas semanas de su vida, en un contexto de profunda crisis en España, tanto política como social.
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 50 urte Franco gabe: horrelakoak izan ziren bere azken egunak

Última actualización

Hace exactamente 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Su fallecimiento fue el resultado de una serie de complicaciones médicas que se hicieron evidentes en las últimas semanas de su vida, en un contexto de profunda crisis en España, tanto política como social.

De hecho, cinco semanas antes del famoso “Españoles, Franco ha muerto”, el régimen no gozaba de buena salud: huelgas y protestas en las universidades, con Franco aislado internacionalmente y al borde de una guerra por la presión de Marruecos para hacerse el Sáhara…

Esto es lo que sabemos sobre las últimas cinco semanas del dictador, antes de su muerte.

12 de octubre: el principio del final

Franco preside el Día de la Hispanidad; su participación se limita a dar por clausurado el acto. Cuando vuelve al Palacio de El Pardo no se encuentra bien.

* 15 de octubre: primeras pruebas médicas

En las pruebas, los médicos descubren que, en las últimas semanas, Franco ha sufrido varios infartos.

* 17 de octubre: su último consejo de Ministros

Franco, en contra del criterio médico, se empeña en presidir el Consejo de Ministros. Los cardiólogos le inyectan heparina y le mantienen monitorizado desde una habitación contigua.

* 20 de octubre: afección gripal e infarto

Trasciende la suspensión de varias audiencias y la agencia Cifra difunde un breve comunicado: "Franco, aquejado de una afección gripal". Aunque la nota añade que ya casi está recuperado, ese día Vicente Pozuelo, el médico personal de Franco, pide al forense Antonio Piga que organice en secreto con su padre, el catedrático de Medicina Legal, Bonifacio Piga, un equipo de especialistas que debe estar listo para embalsamar al dictador.

Esa noche el paciente sufre un infarto muy grave y los médicos sacan de la cama al presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, advirtiéndole de que el jefe del Estado puede morir en cualquier momento.

* 21 de octubre: primera información pública

Arias Navarro, acuciado por los doctores, decide informar de la enfermedad de Franco, aunque no de la dimensión real de la misma. La Casa Civil del Jefe del Estado hace público un comunicado: "En el curso de un proceso gripal, Su Excelencia el Jefe del Estado ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda, que está evolucionando satisfactoriamente, habiendo comenzado ya su rehabilitación y parte de sus actividades habituales".

* 24 de octubre: el mundo informa sobre Franco

Medios internacionales han publicado que Franco se muere. El Gobierno lo desmiente y empieza a informar diariamente sobre la salud del generalísimo.

* 30 de octubre: Juan Carlos, jefe de Estado

El príncipe Juan Carlos asume de forma interina la Jefatura del Estado.

* 3 de noviembre: nuevas complicaciones

Franco sufre una hemorragia digestiva masiva. Tiene que ser operado sin tiempo para trasladarlo al hospital. Algunos de los médicos presentes aquella noche en El Pardo contarían después cómo se realizó aquella operación: se habilitó como quirófano el botiquín de la guardia que tenía dudosas condiciones higiénicas, se trasladó a Franco sin dejar de sangrar abundantemente y, en medio de la operación, se fue la luz. Pese a todo, sobrevivió.

* 7 de noviembre: otra hemorragia digestiva

Nueva hemorragia digestiva. Franco es trasladado al Hospital de la Paz donde se le extirpa gran parte del estómago. Sobrevive de nuevo. Los alrededores del hospital se llenan de periodistas y curiosos.

* 14 de noviembre: pronóstico "gravísimo"

Ese día se informa de una peritonitis del jefe del Estado que obliga a una nueva intervención quirúrgica. A las 23:30 horas se da por superado "el choque endotóxico" pero el pronóstico es "gravísimo".

* 18 de noviembre: sin vuelta atrás

El caudillo vuelve a sufrir una hemorragia digestiva y en el parte 'el equipo médico habitual' informa de que Franco está con respiración asistida, sedación medicamentosa y que se ha decidido mantener su cuerpo a una temperatura de 33 grados.

* 20 de noviembre: "Franco ha muerto"

Último parte: "Su Excelencia el Jefe del Estado, Don Francisco Franco Bahamonde, ha fallecido en la Residencia Sanitaria de 'La Paz' de la Seguridad Social, de Madrid, a las cinco horas y veinticinco minutos del día 20 de noviembre, por parada cardíaca, como episodio final de un shock tóxico por peritonitis", rezó el comunicado médico que puso fin a los rumores sobre la salud del caudillo. 

Franquismo Política

Te puede interesar

Ambiance at the outside of San Mames prior to the International Friendly match between Basque Country and Palestina at San Mames on November 15, 2025, in Bilbao, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 15/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en la previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina

Más allá del fútbol, representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en los prolegómenos del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina; entre ellos, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Gobierno Vasco; Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV; y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

Cargar más
Publicidad
X