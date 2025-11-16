Hace exactamente 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Su fallecimiento fue el resultado de una serie de complicaciones médicas que se hicieron evidentes en las últimas semanas de su vida, en un contexto de profunda crisis en España, tanto política como social.

De hecho, cinco semanas antes del famoso “Españoles, Franco ha muerto”, el régimen no gozaba de buena salud: huelgas y protestas en las universidades, con Franco aislado internacionalmente y al borde de una guerra por la presión de Marruecos para hacerse el Sáhara…

Esto es lo que sabemos sobre las últimas cinco semanas del dictador, antes de su muerte.

* 12 de octubre: el principio del final

Franco preside el Día de la Hispanidad; su participación se limita a dar por clausurado el acto. Cuando vuelve al Palacio de El Pardo no se encuentra bien.

* 15 de octubre: primeras pruebas médicas

En las pruebas, los médicos descubren que, en las últimas semanas, Franco ha sufrido varios infartos.