50 urte Franco gabe: horrelakoak izan ziren diktadorearen azken bost asteak

Duela 50 urte, 1975eko azaroaren 20an, Francisco Franco hil zen, ia lau hamarkadatan Espainian gobernatu zuen diktadorea. Bere bizitzako azken asteetan ageriko egin ziren arazo mediko batzuen ondorio izan zen Francoren heriotza. Espainia, gainera, krisi politiko zein sozial sakon baten erdian zegoen.

Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Duela 50 urte, 1975eko azaroaren 20an, Francisco Franco hil zen, ia lau hamarkadatan Espainian gobernatu zuen diktadorea. Bere bizitzako azken asteetan ageriko egin ziren arazo mediko batzuen ondorio izan zen Francoren heriotza. Espainia, gainera, krisi politiko zein sozial sakon baten erdian zegoen.

Izan ere, "Españoles, Franco ha muerto" ospetsua baino bost aste lehenago, erregimenak ez zuen osasun onik: grebak eta protestak zeuden unibertsitateetan, Franco nazioartean isolatuta zegoen eta Marokok Sahara bere gain harzeko presioaren ondorioz sor zitekeen gerra baten atarian...

Hau da diktadorea hil aurretik haren azken bost asteei buruz dakiguna.

Urriak 12: amaieraren hasiera

Franco Hispanitatearen Eguneko buru izango da, nahiz eta bere parte-hartzea ekitaldia amaitutzat ematera mugatuko den. El Pardo Jauregira itzultzen denean ez dago ondo.

* Urriak 15: lehen proba medikoak

Francok azken asteen hainbat bihotzeko izan dituela ikusiko dute medikuek.

* Urriak 17: bere azken Ministroen Kontseilua

Franco, iritzi medikoaren kontra, Ministroen Kontseiluko buru izaten tematuko da. Kardiologoek heparina injektatuko diote eta ondoko gela batetik monitorizatuta edukiko dute.

* Urriak 20: grippe-afekzioa eta bihotzekoa

Hainbat audientzia bertan behera geratu direla jakingo da, eta Cifra agentziak ohar labur bat zabalduko du: "Franco, gripeak jota". Oharrak dio ia sendatuta dagoela, baina egun horretan Vicente Pozuelok, Francoren mediku pertsonalak, Antonio Piga forentseari eskatuko dio bere aitarekin, Bonifacio Piga Auzitegiko Medikuntzako katedradunarekin, isilpean antola dezala diktadorea baltsamatzeko prest egon behar duen espezialista-talde bat.

Gau horretan gaixoak bihotzekoa oso larria izango du, eta medikuek Carlos Arias Navarro Gobernuko presidentea ohetik aterako dute, estatuburua edozein unetan hil ditekeela ohartaraziz.

* Urriak 21: lehen informazio publikoa

Arias Navarrok, doktoreek behartuta, Francoren gaixotasunaren berri ematea erabakiko du, nahiz eta ez duen gaixotasunaren benetako dimentsioaren berri emango. Estatuburuaren Etxe Zibilak ohar bat argitaratuko du:  "Gripe-prozesu batean, Estatuburuak urritasun koronario akutua izan du, eta behar bezala eboluzionatzen ari da,  eta hasi ditu errehabilitazioa eta ekin die bere ohiko jardueren zati bati".

* Urriak 24: munduak Francori buruzko informazioa ematen du

Nazioarteko hedabideek Franco hiltzen ari dela argitaratuko dute. Gobernuak gezurtatu egingo du informazioa, eta jeneralaren osasunaren berri ematen hasiko da egunero.

* Urriak 30: Juan Carlos, Espainiako estatuburu

Juan Carlos printzeak bitarteko gisa hartuko du Estatuko Buruzagitza.

* Azaroak 3: konplikazio berriak

Francok odoljario disgestibo masiboa du. Ospitalera eramateko astirik gabe ebakuntza egingo diote. Gau hartan El Pardon egon ziren medikuek gerora kontatuko dute ebakuntza nola egin den: guardiako botikina kirofano gisa gaituko da, zalantzazko baldintza higienikoekin, Franco bertara odoletan eramango dute, eta ebakuntzaren erdian, argia joango da. Hala eta guztiz ere, bizirik aterako da.

* Azaroak 7: beste odoljario digestibo bat

Odoljario digestibo berria. Franco La Paz Ospitalera eramango dute, eta han urdailaren zati handi bat kenduko diote. Bizirik aterako da berriro. Ospitalearen inguruak kazetariz eta jakin-minez beteta daude.

* Azaroak 14: pronostiko "oso larria"

Egun horretan, Estatuko buruak peritonitis bat duela emango da ezagutzera, eta, horren ondorioz, beste ebakuntza bat egin behar izan diotela. 23:30ean, "talka endotoxikoa" gainditutzat emango da, baina pronostikoa "oso larria" da.

* Azaroak 18: atzera bueltarik gabe

Caudilloak odoljario digestiboa izango du berriro. 'Ohiko mediku-taldeak' partean jakinaraziko duenez, Francok arnasketa lagundua du, sedazioaa eta gorputza 33 graduko tenperaturan mantentzea erabaki dute.

* Azaroak 20: "Franco hil da"

Azken informazioa: "Berorren Gorentasuna Francisco Franco Bahamonde Estatuburua hil da Gizarte Segurantzaren La Paz Osasun Egoitzan, Madrilen, azaroaren 20an, arratsaldeko bostak eta hogeita bost minututan, bihotz-geldialdiaren ondorioz, peritonitisak eragindako shock toxiko baten azken gertakari gisa", dio buruzagiaren osasunari buruzko zurrumurruei amaiera emango dion mediku-komunikatuak.

