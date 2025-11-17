Óbito
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece Marcos Vizcaya, portavoz del PNV durante la Transición

Asesor del lehendakari Carlos Garaikoetxea, durante 1979 fue uno de los negociadores más activos del Estatuto de Gernika.
Aitor Esteban junto a Marcos Vizcaya. Foto: Aitor Esteban
Euskaraz irakurri: Marcos Vizcaya zendu da, Trantsizioan EAJko bozeramailea izandakoa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Marcos Vizcaya, portavoz del PNV durante la Transición y uno de los negociadores del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 78 años.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha hecho público el fallecimiento de Marcos Vizcaya mediante un mensaje en las redes sociales en el que ha destacado "la importancia de su trabajo en una época decisiva" para la Comunidad Autónoma Vasca.

Militante del PNV desde 1977, fue elegido diputado en los comicios generales del 15 de junio de ese mismo año, y en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 renovó el escaño tras ocupar el tercer lugar en la candidatura del PNV por Bizkaia.

Durante 1979 fue uno de los negociadores más activos con el Gobierno de UCD que en julio de ese año acordaron los términos del Estatuto de Autonomía de Gernika.

Es coautor del libro El PNV ante la Constitución, considerado como base ideológica de dicho partido en los debates constitucionales. 

EAJ-PNV Bizkaia Gorliz Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Arnaldo Otegi cree que el Gobierno Vasco no quiere pactos con EH Bildu

Arnaldo Otegi cree que el Gobierno Vasco no quiere pactos con EH Bildu. Ha destacado en una entrevista en Egun On que hay una decisión política detrás de eso. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado además que "hay cosas que se dicen con mucha ligereza" y que "hay que tener cuidado de qué adjetivos utilizamos en el debate político".  Por otro lado, ha subrayado que Bingen Zupiria declaró que "la manifestación que estaba convocada por Euskal Hintxak o por aficionados no estaba legalizada y autorizada. Nosotros no dijimos que estaba mintiendo. Tú puedes pensar, igual está mintiendo o quizás no tiene ese dato a esa hora". 

Cargar más
Publicidad
X