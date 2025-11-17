Fallece Marcos Vizcaya, portavoz del PNV durante la Transición

Marcos Vizcaya, portavoz del PNV durante la Transición y uno de los negociadores del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 78 años.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha hecho público el fallecimiento de Marcos Vizcaya mediante un mensaje en las redes sociales en el que ha destacado "la importancia de su trabajo en una época decisiva" para la Comunidad Autónoma Vasca.

Militante del PNV desde 1977, fue elegido diputado en los comicios generales del 15 de junio de ese mismo año, y en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 renovó el escaño tras ocupar el tercer lugar en la candidatura del PNV por Bizkaia.

Durante 1979 fue uno de los negociadores más activos con el Gobierno de UCD que en julio de ese año acordaron los términos del Estatuto de Autonomía de Gernika.

Es coautor del libro El PNV ante la Constitución, considerado como base ideológica de dicho partido en los debates constitucionales.