Marcos Vizcaya zendu da, Trantsizioan EAJko bozeramailea izandakoa

Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aholkularia zela, Gernikako Estatutuaren negoziatzaile aktiboenetako bat izan zen, 1979an.

Argazkia: Aitor Esteban

EITB

Azken eguneratzea

Marcos Vizcaya, Trantsizioan EAJko bozeramailea eta Gernikako Estatutuaren negoziatzaileetako bat, zendu da astelehen honetan, 78 urte zituela.

Aitor Esteban EAJko presidenteak haren heriotzaren berri eman du sare sozialetan, Euskal Autonomia Erkidegorako "garai erabakigarrian egindako lanaren garrantzia" azpimarratuz.

1977az geroztik EAJko militantea izan zen Vizcaya, urte bereko ekainaren 15eko hauteskunde orokorretan diputatu hautatu zuten, eta 1979ko martxoaren 1eko hauteskunde orokorretan eserlekua berritu zuen, EAJren Bizkaiko hautagaitzan hirugarren postua lortu ondoren.

1979an, UCDren Gobernuarekin negoziatzaile aktiboenetako bat izan zen, eta urte hartako uztailean Gernikako Autonomia Estatutuaren baldintzak adostu zituzten.

El PNV ante la Constitución liburuaren egilekidea da, alderdi horren oinarri ideologikotzat jotzen dena eztabaida konstituzionaletan.

