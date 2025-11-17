El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado en Egun On que "hay palabras que se utilizan con mucha ligereza" y que "hay que tener cuidado con qué adjetivos utilizamos en el debate político".

Por otro lado, ha subrayado que Bingen Zupiria declaró que "la manifestación que estaba convocada por Euskal Hintxak o por aficionados no estaba legalizada y autorizada. Nosotros no dijimos que estaba mintiendo. Tú puedes pensar, igual está mintiendo o quizás no tiene ese dato a esa hora".