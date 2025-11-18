MEMORIA HISTÓRICA
Derriban la cruz del monte Morkaiko de Elgoibar, construida por el franquismo

La cruz de cemento fue construida en memoria de Carlos de Borbón y Orleáns, tío de Juan Carlos I, que murió en Morkaiko durante la Guerra Civil. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, pero por el momento no se ha practicado ninguna detención.

Morkaiko gurutzea cruz elgoibar
La cruz del monte Morkaiko, derribada. Foto: @Elgoibar1936
Euskaraz irakurri: Frankismoak eraikitako Morkaiko mendiko gurutzea eraitsi dute, Elgoibarren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La enorme cruz de cemento construida durante el franquismo que corona el monte Morkaiko de Elgoibar (Gipuzkoa) ha aparecido derribada, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras haber sido alertada de lo ocurrido, ayer lunes a las 22:23 horas, por la Policía Municipal de Elgoibar.

Los efectivos de la Ertzaintza trasladados al lugar comprobaron que el monumento de grandes dimensiones había sido derribado aunque no había ninguna persona en la zona, han señalado las fuentes, que han precisado que no se ha practicado ninguna detención.

La cruz de cemento fue construida en memoria de Carlos de Borbón y Orleáns, tío de Juan Carlos I, que murió en Morkaiko durante la Guerra Civil.

Esta cruz fue incluida por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, en su informe de 2019 sobre la retirada de la simbología franquista en Euskadi, en el que el que figuraba como en "proceso de resignificación". Sin embargo, todavía continuaba en pie. En este sentido, el colectivo Elgoibar 1936 ha destacado que correspondía al Ayuntamiento de la localidad retirar ese símbolo franquista. 

El derribo de esta cruz se produce dos días antes de cumplirse el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

